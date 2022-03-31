不聽老人言，吃虧在眼前。俄烏戰爭爆發後，有人翻出美國前國務卿基辛格8年前發表的一篇文章，當中對烏克蘭局勢的判斷幾乎全部說中。這位政治老人當時警告基輔當局，「如果烏克蘭要生存和繁榮，絕不能成為任何一方對抗另一方的前哨，而是應該充當它們之間的橋樑」。這番話可謂苦口良言，可惜基輔當局沒有聽從勸告，執意要做美西方對抗俄羅斯的棋子，終於引發奇災巨禍。

正如基辛格指出，烏克蘭領導人沒有學會妥協的藝術，更不用說歷史的視角。其實也難怪，烏克蘭獨立只有短短30年，領導人既不懂妥協，更不懂歷史。尤其是戲子總統澤連斯基上台以來，儼然將治國當演戲，一味好高騖遠，嚴重脫離政治現實，不碰壁才怪。中國古人說：「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」烏克蘭政客一心以為投靠西方就可以獲得安全保障，甚至天真地以為可以加入北約，因此不自量力，肆意挑釁強鄰俄羅斯，無異於飛蛾撲火自取滅亡。

基辛格同時也提醒美歐等西方國家，普京是一位以復興俄羅斯為己任的嚴肅戰略家，不要將他妖魔化，更不要將俄羅斯當作一個不正常的國家。但很明顯，美歐政客同樣當耳邊風，不僅妖魔化普京，而且企圖肢解俄羅斯，終於徹底激怒戰鬥民族。所以說，烏克蘭局勢惡化至此，各方都有責任。美國煽風點火，歐盟火上澆油，俄羅斯怒火沖天，烏克蘭玩火自焚。

前車之覆，後車之鑑，烏克蘭的遭遇不禁讓人聯想到台灣。台灣除了不是主權國家，許多地方都與烏克蘭相似，同樣是美國棋子，同樣任人擺布，當然同樣也會被人拋棄。有些綠營政客故作鎮定，強調「台灣不是烏克蘭」、「台灣地位比烏克蘭重要」等等，簡直是阿Q精神。去年美國倉皇撤出阿富汗時，台灣政客們也聲稱台灣和阿富汗不同，美國仍是可靠盟友云云，他們總是喜歡自欺欺人。美國可以拋棄阿富汗和烏克蘭，為何就不能拋棄台灣？為何要為台灣犧牲自己？

「秦人不暇自哀，而後人哀之；後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。」烏克蘭政客愚蠢，明知前面是火坑，偏要往裏跳，那是自取滅亡。台灣政客不懂吸取教訓，偏要一條道走到黑，不也是自尋死路嗎？