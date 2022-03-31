香港人在疫下已到了精神嚴重抑鬱的地步。本港兩個機構不約而同發表研究，均反映港人抑鬱指數高踞亞洲區幾個國家及地區居民之首，並出現嚴重厭世傾向。港大研究更指出，過去一周港人自殺估值平均數高達4.05，比全年平均數1.8高。調查結果並不令人訝異，近日頻頻有染疫長者自殺，也有失業財困的後生仔自尋短見，均見香港人的精神健康已經敲響危險警號。

更不堪的是，港府的防疫措施嚴寬無度，既減少不了感染和死亡人數，又將經濟推落深淵，失業潮、倒閉潮愈演愈烈。早前有年輕攝影師因無工開在私家車內燒炭，令人扼腕。加上港府專家長久以來不斷渲染新冠病毒極度可怕，致令接收資訊渠道不多的長者，一旦確診便恐懼來襲，覺得等同被宣判死刑，以致這些日子以來，均見不少染疫長者選擇輕生，聞者心酸。

即使是一般仍有工開的香港人，長期受困於社交距離措施，這裏不能去，那裏不通行，專家每天洗腦式轟炸，將假日上街的市民視同防疫缺口，不斷重複叫人留家抗疫。結果不少人每天的生活只有上班和下班，想修個甲、吃個堂食晚餐也不可得，怎一個愁字了得！

說到底，連林鄭都承認全港不止百多萬人染疫，而疫苗接種率亦達到差不多九成，專家口口聲聲的群體免疫已然達到，為何當局還不肯放寬防疫措施，讓各行各業復常，讓普羅市民鬆一鬆？林鄭直到今日仍然企硬，4月20日前無空間放寬社交距離，一眾專家甚至揚言，近期多了市民上街，擔心會再度爆疫，暗示防疫措施未必可以如期放寬。香港人真的受夠了，高官和專家月袋數十萬元高薪厚祿，根本不知民間疾苦，由這些人制訂政策，注定只會不切實際，民怨沸騰。