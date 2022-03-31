英女王伊利沙伯二世老矣，尚能飯也，卻不知道是否仍有昔日的好奇心。2008年全球爆發金融海嘯，據說事後女王致函某經濟學會，問為何這麼多經濟專家，卻沒有人能預測到是次金融危機。同樣道理，如果女王對醫學界沒偏愛的話，今天也該考慮寫信給權威的醫學機構，問問為甚麼面對新冠肺炎疫情，一眾專家出盡吃奶之力，卻事隔兩年多仍未能將疫情遏止，弄得她老人家也要確診染疫。

現代醫學對於判斷疫情走勢，似乎也不見得特別高明。2019年，新冠肺炎最早在中國武漢出現，當時的美國疾控中心還老神在在，時任總統特朗普更語帶輕鬆，說疫情不足為患，民眾只消勤洗手，保持清潔即可。豈料話音剛落，疫魔便大規模登陸北美洲，美利堅全面淪陷，至今仍是在整個疫情中，全球死亡人數最多的國家。

今年2月起，新冠第5波疫情在香港爆發，此地全面失守，導致病者、死者纍纍。要追究責任，政府當然脫不了關係，但香港的醫學專家們也得檢討，因為市民當時收到的訊息，是變種病毒Omicron已經減弱，故年初時，政府要撤銷晚市堂食，也招來大量反對聲音。

一位資深藝人，現已專職做網絡節目的KOL，還特意拍片，在鏡頭前哭成淚人，質疑政府為何大驚小怪，說既然病毒已經消減，為甚麼仍要扼殺餐館的生存空間。

我們不能夠責怪這位KOL，因為在今年初，筆者也曾一度以為Omicron的殺傷力未必太厲害，當時的民調也顯示，有六成市民贊成開放門禁，與病毒共存。咱們平頭百姓，大多是專家說啥，咱就信啥，哪知道醫學家跟經濟學家一樣，原來都是海軍鬥水兵。