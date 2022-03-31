有機構日前發表研究指第5波疫情下，香港人抑鬱指數高企，出現嚴重厭世警號，與港人受疫情影響，經濟不景氣，市民手停口停有莫大關係。林鄭曾死撐不戴口罩是為了讓各界看到她的情緒，但港人情緒問題，一班高薪低能的港官又何曾關心？

疫情為人類帶來的心理影響，不容忽視，惟港官冇心冇肺冇靈魂，除了死抱嚴苛禁聚措施外，甚麼也不會做，對於本地月前已出現自殺潮，但凡有看新聞的也已察覺，豈用等到有機構指過去一周港人自殺估值平均數高達4.05，比全年平均數1.8高，才知事態嚴重，港人情緒已到臨界點？

美國有研究指，疫情下，美國人前年的駕駛里數下降了13%，但交通事故死亡人數卻上升了7%。CNN則引述聯邦調查局指，美國的仇恨犯罪報告激增至12年來最高水平，另有知名博客發表文章，盤點干犯鹵莽駕駛的人數、飛機上的爭吵事件、謀殺案的出現比率，以至變得愈來愈粗魯的病人等，均在持續上升。

回看香港，在公路上頭搖又尾擺的瘋狂駕駛者、聽到車廂中有乘客咳了一聲，於是上前暴打、將唾液或排泄物隨處揩抹，以至對熱線電話接線生大講粗口者，何嘗不是一樣多。全世界也在抗疫，高薪低能的港官卻有本事令香港既抗不到疫亦難以搵食。百業蕭條，失業率復升，保得住飯碗者亦要省吃儉用，即使千金散盡還復來之輩，在晚市禁堂食令下，日頭猛做，收工亦不可以輕鬆吓。

過去，不少港人的幸福寄託來自吃喝與揮霍，如今既沒法fine dining，像以往般出埠旅遊亦是遙不可及。當不少國家已對接種疫苗人士放寬抵境隔離安排，但返港依然是大問題。鯈魚出游從容，港人困港吽蘑菇，香港豈能不低氣壓？