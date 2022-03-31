第5波疫情至今逾7,000人死亡。近日確診及死亡宗數雖持續回落，但數字依然嚴峻。中央支援香港抗疫中醫專家組日前抵港，開展考察與支援香港抗疫的工作，了解本港中醫防控和治療情況，並作適切指導。

回歸至今，本港一直以西醫作主導，政府專家顧問均是西醫，甚至醫療衞生的管理中也缺乏足夠的中醫藥的角色。作為重要抗疫力量之一的中醫藥，目前雖已增加參與力度，但仍有很大的發揮空間。內地以中西醫結合治療患者，成功經驗及相關文獻已證實中醫藥在減少死亡、減少重症、減少感染非常有效。現時本港面對重大危機，西醫顯然未能獨力支撐，目前仍有大量無法追蹤的傳染鏈，不少本地中醫反映，表示熱盼能加入抗疫隊伍作貢獻。

筆者與其他黨友昨日去信政府，提出一系列加強應用中醫中藥抗疫的建議，當中包括：特許中醫進入目前恒常編制公營醫院治療新冠患者；邀請內地中醫團隊到港，分組為所有安老院舍長者，提供預防、治療及復康服務；邀請內地有經驗的中醫團隊和本地大學中醫學院合作，醫管局配合，接管一至兩個方艙醫院作為中西醫治療輕症新冠患者試點，及招聘本地中醫師參與；容許中醫針對每個病人不同的情況，做到處方「一人一方」；招聘本地中醫菁英進駐公營醫院治療新冠患者等。

此外，新冠患者康復後仍有機會出現「長新冠」，政府須以中西結合作臨床診治。中醫認為「長新冠」是風熱外邪蘊積於肺，疫毒餘邪未清引致，可提供中成藥作固本培元、復康之用。港府作為責任主體，必須全面審視現時抗疫需求，以及中醫藥的資源和優勢所在，盡快制訂完整的中醫藥抗疫策略。