幼時舉家逃避越南戰禍，走難落腳澳門。牌坊乘涼、炮台捉蟀、松山嬉戲、燈塔望洋，留下許多兒時難忘的美麗回憶，澳門也是我的第二故鄉；懂事自覺求學上進之時，已在東方之珠的香港。一生人能在中國兩個特別行政區回歸前後生活經歷，也算得上一種難得的緣分和福氣。因此，對港澳兩地在「一國兩制」之下，你追我趕，逆水行舟，特別關切、上心及用情。

世紀疫情奔襲之下，目睹兩地應對政策和執行抗疫的差距，冰火兩重天，更感香港特區政府特別不爭氣、不長進，有負國家重託，辜負老百姓的信任和支持，將回歸後四分一世紀的努力成果付之一炬，痛心不已！

疫情下，澳門特區政府用實際行動貫徹動態清零，下大決心全城強檢和「谷針」，堅決執着推行「健康碼」，真正做到「早發現，早隔離，早救治」，使疫患很快受控，不至成災。短期封城經濟雖受損，但換來很早便與內地經貿往來相通，GDP重上軌道，沒出現移民潮，每年人人獲派萬元，分享繁榮成果，澳門早已放煙花，搞花車慶典了。

同樣在疫情下的香港特區政府，抗疫另搞一套，驕傲自大。5波疫下，逾百萬人染疫，逾7,000人枉死，GDP受巨大打擊，數以10萬計人失業半失業，原來的豐厚儲備，保守估計已經耗去6,000個億。今年來，還好在得到中央政府從人財物等共16項無償支援，單是衞生醫療防疫的物資，價值已逾30億元。倘爆第6波，難保庫房不完全清零。

為甚麼同樣是特別行政區，同樣是華冑子孫的兩個政治特區，一個與阿爺水乳交融、親密無間，一個卻似貼錯門神、面左左？一個生性懂事勤奮，悶聲發大財，一個卻扭計百厭，反骨兼敗家？