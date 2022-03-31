笑看天下：有兩餸飯已要感恩-施友朋 評論員

回歸即將25年，「一國兩制」眼見並沒有行穩致遠，尤其第5波疫情，庸官嘅處理手法和執行能力，暴露香港距離「良政善治」太遠了！喺3個月內造成數百萬人染疫、逾7千人被奪命嘅災情，若你問老朽心情如何？呢個年紀，只能說如一隻筷子食蓮藕，拮眼！儘管專家話死亡率計算方法有誤，之但係點粉飾都好，畢竟老人家有唔少死得冤枉！

疫下經濟衰退，百業蕭條，港人精神健康亮起紅燈，本港兩個機構近日發表嘅兩項研究，分別發現港人抑鬱指數高踞亞洲區幾個國家及地區居民之首，相對特首抗疫「沒一刻疲憊」，刻下六成市民抑鬱！可見林鄭確實係一朵風雨中嘅奇葩！頗有積極樂觀打不死精神，當真係「江東子弟多才俊，捲土重來未可知」？

疫下港人除咗抑鬱，仲有更嚴重嘅，就係不想活，想死！呢個當然係一個嚴重厭世警號。據港大香港賽馬會防止自殺研究中心嘅研究，過去一周港人自殺估值平均數高達4.05，比全年平均數1.8高，本月23日更是「防止自殺早期預警系統」指數創新高嘅時間，綜合近期輕生案件迭傳嘅社會現象，各位，係時候多關注身邊人嘅精神及情緒健康！疫下自殺者增，香港撒瑪利亞防止自殺會本月初指出，今年首兩個月共處理272宗與疫情相關嘅求助，當中53宗係60歲以上人士，亦即近兩成係長者。

各位，抗疫兩年多，老朽非常人，經常處於疲憊中，想去一橋之隔嘅澳門食水蟹粥、豬扒包、拉吓老虎機都no way，又或者過一河之隔嘅深圳洗吓腳唱吓K，亦已成奢望！

當然，艱難留得餘生在，面對曾經係「經濟城市」嘅香港，依家卻變「抑鬱之城」。活着，見到有年輕人爭吃二手飯，自己有兩餸飯食，豈能不感恩！