3月份，內地有兩位正部級高官被中紀委查辦。一位是原最高人民法院常務副院長沈德詠，另一位是鐵道部末代部長盛光祖。本來，在已經有數百位省部級官員連連倒在反腐風暴的情況下，再多兩個也沒甚稀奇。但沈德詠案引發了次生輿情。在其被抓之後，有出版社旋即公布通知，將沈德詠的《嚴格司法與訴訟制度改革》、《刑事程序的權利邏輯》等著作下架收回。

沈德詠是一位科班出身的學者型法官，44歲即出任最高法副院長。他在內地刑事證據規則的確立完善、冤假錯案防範、推進訴訟制度改革等方面有相當成績，為法律界公認。而多本著作也一直是法學專業學生和從業人員的重要參考書。沈德詠究竟有何貪腐行為，有待中紀委和檢察院的調查；但法學學術水準如何，則應交由專業人士來判定，兩者不應混淆。沈德詠不是第一人，之前被查的最高法副院長黃松有、奚曉明也遭相同處理。

當然，這種現象更非新生事物。倒推70年，從反右到文革，一旦某個官員被打倒，則其全部學術成就、文藝作品全部成了大毒草，一律查抄禁毀，儲安平、吳晗、鄧拓、馬寅初概莫能外。學術完全是政治的附庸和奴僕，隨意呼來斥去。為尊者諱，則絲毫不能提其過錯；對打入另冊者，則是一黑俱黑，全盤否定，忙着各種切割，撇清關係。這種非黑即白的做法，也不符合辯證法嘛。前些年，國家統計局局長邱曉華雖然因重婚罪被判刑。但他出獄後，依舊作為經濟學家繼續發揮作用。這才是實事求是的態度。

古代的蔡京、董其昌，一為禍國殃民的權奸，一為魚肉鄉里的贓官，人品固不足道，但兩人的藝術造詣自有公論。《論語》有云：「不以人廢言。」是其是，非其非。退一步講，就算將沈德詠等人的著作當作反面教材，「供批判用」，也無不可，難道連這點肚量和自信也沒有？相信也不會有人因為讀過這些書就走到反動道路上去。

在盛光祖被查之後，國家鐵路集團召開會議，要求「全面徹底肅清劉志軍、盛光祖流毒影響」。原鐵道部長劉志軍早在2011年就已落馬，如今已時隔11年仍要肅清流毒，那到底其毒性太大，還是鐵路系統工作太窩囊、不得力？劉志軍貪腐是事實，但其對鐵路跨越式發展的推動作用，也不可一筆抹殺。

話說回來，沈德詠的作品被下架查禁，那麼京滬高鐵、青藏鐵路，是劉志軍、盛光祖等人在任時直接操盤修建的，名副其實也是他們的代表作。如果真要徹底肅清流毒，那這些鐵路豈非要拆毀重修？以避免老百姓乘車時感念劉志軍的貢獻。

老百姓對貪官污吏恨之入骨。反腐懲貪，無不雙手贊成。然反腐亦要依法依規，務實有度。諸如下架著作的做法，為了標榜政治正確而上綱上線，實則淪為「低級紅」，引發民眾反感，影響反腐聲譽。