烏克蘭總統澤連斯基的政權會否投降呢？

即使在2019年上台時政權是依靠民主選舉，且以反腐來戰勝原來的總統，後者代表了烏國的寡頭財團，但在俄烏之戰開始前，澤連斯基並沒有實踐選舉承諾，未有清理烏克蘭的貪腐問題，反而他的政府裏差不多半是美籍，半是極右新納粹主義者。顯然，他以素人出選，背後是美國的支持和文宣推動，政權轉變，只是部分上層利益的重新分配。

自2014年以來，烏克蘭政府和軍隊的納粹化和美國控制日增，烏國變成美國鬥爭俄羅斯的工具，受美國指揮準備攻烏東俄裔，收復2014年的失地，並借此引俄開戰來加重制裁，務求摧毀俄羅斯經濟，進而顛覆俄國政權。在此之前，哈薩克斯坦、白羅斯的顏色革命企圖和俄羅斯的示威騷動，都是美國一整套對俄施壓的攻勢。烏克蘭危機之一觸即發，同樣是與之相互配合。烏克蘭政權已不獨立自主，變成了美國的附庸、傀儡。

因此開戰之後，即使烏軍敗退，背後是美國，在烏克蘭境內是新納粹勢力和美國派來的美籍代理人，澤連斯基及其政府已經沒法決定進退，只能按美國的劇本表演，或許便是美國白宮特設的小組在遙控，納入美國對付俄羅斯的政策之內，是進是退，悉按美國指揮。

澤連斯基政府會否投降，權在美國，只要烏軍還可與俄抗衡，相信不會投降，談判只是爭取時間，讓俄烏之戰拖延。美國本意是拖垮俄羅斯，華府集各國之力討伐，怎知俄國頂得住制裁，更有厲害的反制，加上戰事拖延帶來的難民問題，歐盟亦開始分裂。外交乏力，戰場上亦節節敗退，美國的如意算盤便失算了。

俄羅斯開戰的目的不變，談判只是策略，或許殲滅烏軍及新納粹武裝需時，但若穩步前進，美國在烏便無談判的棋子，澤連斯基政府是降是退便在議程之內。美國是不願真的談判，歐盟會愈來愈要求政治解決。澤連斯基及其團夥當然是希望流亡海外，讓美國資金把他們供養起來。在各方情況不利之下，美國會否退出烏克蘭呢？美國一退，澤連斯基政府便會分裂為一部分投降或投誠，一部分外逃成流亡政府。歐俄主導，烏克蘭危機乃至歐洲危機便可解決，烏國開始在政治中立與去軍事化下和平重建發展。

世界是否可以這樣理想地演變呢？且拭目以待。中國的角色是怎樣？