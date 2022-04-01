林鄭月娥能不能續任特首，只有中央說了算，是中央的決定，不但林鄭如此，歷屆行政長官都是如此。香港《基本法》中規定要由中央一手掌握的人事問題，最清楚的就是行政長官的產生和任命。因為中央大權在握，《基本法》又規定得十分清楚，香江反對派20多年來在這個問題上費盡九牛二虎之力，玩了不少「內部開花」、「外部施壓」的花招，也無法得逞。

2014年，反對派發動「佔領中環」，要用「公民投票提名」、「政黨提名」廢掉中央「揀蟀」和架空「任命」的權力。中央政府毫不動搖，堅持全國人大常委會「八三一決定」，寸步不讓，守住《基本法》規定的底線，守住了中央決定香港特首誰屬的權力。之後，2019年反修例暴亂發生，港版「顏色革命」發生，《港區國安法》利劍揮出，黑暴平息，香港選舉制度改革，香港特首誰決定的大權更是牢牢掌握在中央手裏。

再過幾天，香港下一屆特首的選舉就要拉開序幕。這之前，下屆特首的猜謎遊戲不是沒有，但沒人當真，迄今為止有5人表態參選特首，有人還洋洋灑灑，發表十分詳盡的競選政綱，接受訪問，組成競選班子，人們同樣不把他們當回事，皆因大家堅信下屆特首的產生和人選中央掌控得更嚴、更保密，對這場選舉和特首人選，中央要做到盡量「完美」，不容有任何疏忽，因為下屆特首的工作實在太重要。

過去20多年，香港的「一國兩制」走了太多彎路，積累了太多問題，要撥亂反正、要改革弊端，更是涉及多個重要領域，其中陷阱之多不勝枚舉，許多事情還要摸着石頭過河，中央定出的由治而興，弄不好還會半途而廢。

如此這般，甚麼樣的「港產政治家」能夠擔此重任？以香港的制度限制、社會環境，就算有這麼一位「天才」人物當上特首，他（她）也是「光桿司令」，在「港人治港」中孤掌難鳴，難呀，太難啦！