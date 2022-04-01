美國新一年度國防預算達到創紀錄的8,130億美元，增幅4%。這是甚麼概念？簡而言之，美國軍費開支佔全球近四成，比排在其後11國的總和還要多，就是這麼誇張，除了用窮兵黷武來形容，實在找不到更合適的詞語。當然，老美自有一套說詞，拜登聲稱美國再次面臨來自中國與俄羅斯等國家日益激烈的競爭和威脅，需要在太空、網絡及其他如高超音速等先進武器進行投資。有些人不喜歡增加國防預算，但世界已經不同，當美國更加安全，才會更繁榮、成功、公正云云。

很明顯，這正是典型的冷戰思維和霸權心態。一直只有美國威脅其他國家安全，從來沒有其他國家威脅美國安全，他們倒打一耙，整天渲染中國威脅論，這不是賊喊捉賊嗎？美國軍費是中國的3倍多，到底是誰威脅誰？如果說世界已經不同，那也是因為美國到處煽風點火，製造動亂。美國在全球70多個國家和地區建立800多個軍事基地，這些軍事基地並非維護世界和平，而是加劇地緣政治緊張，讓世界包括美國本身更加不安全。

中國外交部發言人曾諷刺道，不明白世界頭號強國美國的強烈不安全感從何而來，如果連美國也覺得四面八方都是威脅，其他國家該怎麼辦。其實，美國的強烈不安全感有真有假，既有對中國崛起的真正焦慮，也有刻意渲染的虛假威脅論，一切都是軍工複合體在搞鬼，一切都是為軍工複合體利益服務。

明乎此，就知道為何美國軍費在和平時期照樣年年增加。軍工複合體收買政客在國會推動增加國防預算，甚至鼓動對外製造政治衝突或挑起戰爭，藉以販賣軍火。顯而易見，美國龐大的軍費開支，相當一部分落入軍工複合體腰包。以「朱姆沃爾特」級驅逐艦為例，研製費用高達100億美元，每艘造價超過45億美元，以致五角大樓負擔不起，僅造了3艘便無以為繼。而這只是冰山一角，美國軍火商食水之深，早已不是甚麼新聞，連前總統特朗普也看不過眼，曾公開批評F-35隱形戰機造價太高。

難怪俄烏一開戰，美國軍工複合體都悄悄開香檳慶祝，因為他們才是這場戰爭的最大得益者。在其綁架下，整個美國恍如一台失控的戰爭機器，一路狂奔，成為世界和平與安全的最大威脅。「國雖大，好戰必亡」，這也許就是美國霸權的歸宿。