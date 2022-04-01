英國最高法院院長韋彥德及副院長賀知義辭任香港終審法院海外非常任法官，事件吹皺了一池春水，有人說遺憾，有人表不滿，林鄭則說有政治鋪排。其實，香港少兩個洋法官並不等於天塌下來，他們本來也是裝飾作用多於一切，現在二人辭職，不是正好體現出香港乃自由城市，委聘可自由接受，辭職亦可自由決定，絕非如西方國家抹黑香港變成毫無人權的高壓城市嗎？

香港回歸就快25周年，至今仍有大量外籍洋法官充斥司法體系，還美其名曰這就是司法獨立，真可謂無厘頭至極。若由外人把持司法刀把子便是司法獨立，又不見英美讓中國人出任大法官。正常國家都不會有這支歌仔唱，偏偏在中國的特區卻視之為神聖不可侵犯，不是無厘頭是甚麼？正好趁今次機會減少外籍法官，二人的空缺不用請人填補，其他洋法官若要下堂求去悉隨尊便，根本沒有甚麼大不了。

當然，連大律師公會都早兩星期知道二人辭職，林鄭不可能不更早得悉，但她有否要求司法機構挽留，以維護本港司法界聲譽，她在昨日的記者會上並無交代。林鄭揚言，其中一位辭任法官賀知義在2021年1月才獲委任，即《港區國安法》頒布後半年，至去年11月才首次訪港，當時是她為賀進行監誓，意謂兩名法官以國安法說事並無道理，言語間更大有為自己開脫之意。然而客觀效果就是二人因國安法而辭職，國際間必然又會指摘中港政府，英國亦肯定會咬實不放，爭議還會持續一陣子。

姑勿論如何，天要下雨，娘要嫁人，西方國家對中國全方位壓迫，並不會以人的意志為轉移，洋法官搞小動作只是小兒科。奇怪的是，律政司司長鄭若驊居然一直龜縮，白𢭃人工不作為，納稅人都可謂冤哉枉也。