新冠變種病毒Omicron殺到，香港被折騰得不成樣子，殮房死者枕藉，就連棺木也不敷應用，要請求內地支援。所謂萬事到來皆有兆，浩劫當前，原來天心早已示警。今年1月尾，在農曆新年之前，有一部行經將軍澳的靈車，在光天化日之下，突然跌出一副空棺材。此事罕見罕聞，一度惹來熱議。

中國人重視兆頭，近新春時節，卻出現如此怪事，不少人也覺得不對勁。不過，香港人素來善忘，事隔兩個多月，如今已甚少人提起這樁小意外。然而意外雖小，其意象卻非輕，如今想來，莫非就是上天特意提醒，要為這場疫禍做好準備？

香港回歸的頭幾年，港人也過了一段苦日子，當時爆發亞洲金融風暴，此地經濟大挫，樓市崩盤，到2003年又出現沙士疫情，同年政府想為《基本法》第23條立法，更惹來50萬人示威，社會亂得不成樣子。

由1997年到2003年，香港幾乎年年都不是好時年，無巧不成書，這一連串的磨難，上天似乎也是早有預警。1997年春節的花車巡遊，同樣發生了一件罕見的意外，一輛花車突然撞向途人，事件釀成一死31人受傷，而出事的花車，正是屬「香港明天更好基金」的。「明天更好」既然撞毀了，自然是預示香港要過好幾年磕磕碰碰的日子。

以往當父母官的，大多敬奉天命，相信天人感應的道理。社會一旦出現異象，定必怵然為戒，馬上反躬自省，細查因由，能補救的地方盡量補救，就算磨難不能避免，也要早作綢繆。哪像這個年頭，當官的只懂迷信科學，卻忽視許多傳統智慧。在跌入深坑之前，其實老天爺早已反覆提醒，你卻懵然不知，這又能怪誰？