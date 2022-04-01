有專家日前指全港已有約400萬至500萬人感染新冠病毒，因此計算死亡率應以預測的感染數字作為分母，而非政府公布的確診數字即100萬人做分母。自從香港湧現了一批七嘴八舌的所謂專家，香港人每日都在過愚人節。

不難看出，鼓吹以斷估數字作分母，就是要讓死亡率像玩跳樓機一樣瞬間急降，問題是，這等將斷估數字也作準的操作，能不顛覆社會歷來對科學求真的固有想法嗎？

這裏不是說專家的猜想必然有錯，而是要放風鋪路「校正」死亡率便不可自相矛盾。須知公立醫院床位才約29,000張，還要不是全數拿來收治新冠病人，當局不能一邊說香港有500萬人染疫，一邊卻無視大多數人都是輕症的事實，筆者有至少20位親戚、同事早前先後染疫，悉數聽從當局勸喻居安抗疫，全部毋須入院，「7日後又是一條（線）好漢」。

若輕症比率如此高，那麼現時嚴苛的禁聚措施根本再沒有存在的必要，可即時廢掉，因為所謂減低市面人流，減少傳播風險的說法已站不住腳，勒令戲院、美容院、健身室停業，只因香港有約400萬至500萬人染過一種連醫生也不用看，在家困7天便能痊愈的疾病？這種施政未免太不可思議了吧。

此外，第5波疫情死逾7,000人，醫管局日前稱初步分析發現約40%明顯死於新冠，另有約30%是沒有關係。專家指計算方法是患者感染新冠病毒並出現肺炎，不論是否有出現其他併發症，初步判斷亦屬死於新冠。

即是說，若在計算上做點安排，到頭來針後仍死於新冠的死者數字必然下降，這不就可以得出疫苗很能保命的結論嗎？這便符合了疫苗能有效減低死亡風險的說法，真是太令人鼓舞了，愚人節快樂。