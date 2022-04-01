哮喘是本港最常見的慢性病之一，惟治療支援不足，尚未達國際標準。普通科門診醫生在治療哮喘病人時只提供短效氣管擴張劑（SABA）或ICS，而專科門診的醫生則可以處方符合最新國際標準的藥物ICS-formoterol，令同樣是哮喘病人，得到的藥物治療卻不一樣。

有病人團體估計，現時本港有超過33萬名哮喘患者，卻只有20%被正式診斷患上哮喘，令病人未能接受適切治療，延誤病情。公院服務於疫情下受影響，部分普通科門診被轉為新冠肺炎指定診所，導致病人欠缺醫生跟進，甚至要自行上網了解病況，更難獲適切治療。

筆者日前參與香港哮喘管理關注工作小組舉辦的交流會，及後去信政府要求加強支援哮喘治療，包括將一些專科藥物納入《藥物名冊》中的通用藥物，令病人在病情穩定後轉回普通科門診診所跟進；緊急將哮喘病跟進治療加入公私營協作計劃，加強社區私家醫生及藥劑師協助治理哮喘症的工作，在疫後亦可繼續適當擴展公私營協作計劃，為哮喘病人提供更適切治療；有些藥房向未有醫生處方下的病人售賣SABA，或會加劇SABA被誤用或濫用，建議當局加強監管，避免病人因此產生嚴重副作用或增加死亡風險。

長遠而言，政府應為哮喘病訂立防控策略及行動計劃，於普通科門診診所設立一站式的哮喘治療中心，參照外國或內地設立專門治療哮喘的診所，培訓及招聘哮喘專責醫護人員。

有研究顯示，約10%的兒童、5%的成人曾有哮喘病徵，本港每年平均有70至90人死於哮喘病發。政府應盡快按病人情況提供合適的治療方案，加強支援哮喘治療，保持患者的生活質素。