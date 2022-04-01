「今天『愚人節』，太平山老襯亭下望，老襯遍地，唯我最叻。我在日理萬機百忙之中，為市民日日噴口水，嘔心瀝血，點知講極都唔明，當我發噏風。仲有不知好歹記者問我，死咁多人應否對天災人禍負責，真混帳！」上述是借箸代籌為抗疫總司令虛擬愚人節日記。

其實，經過防疫抗疫漫長崎嶇路，若過於認真和清醒，正常人也會變懵仔或變瘋癲；若太過認真睇唔開，更容易抑鬱成病，甚至自尋短見。最新統計出來的自殺率成倍增長便是明證。所以，「難得糊塗」也是自我釋放壓力的有效自救出路，何必太聰明、太清醒呢？

廢官領導抗疫是無全盤計劃完整文件，讓議員監察及市民明瞭和掌握抗疫全方位的路線圖，知道布局及部署、最壞打算的應對預案。廢話當聖旨，權力變真理，出錯不問責，做錯有級升，說了當做了，今日之我打倒昨日之我，是非曲直全無準則，更不要說甚麼是科學客觀標準。百姓都成為「天天講」亂點鴛鴦譜下的順民，擦鞋護主的醒目仔自然獲得好處和獎賞。人性被扭曲異化，好人也會變壞人，聰明人也成大笨蛋，這就是「難得糊塗」的奧妙。

香港的愚人節含意深且廣，要港學滬深莞澳嗎？香港要通西方，你懂嗎？要全民強檢，實現動態清零嗎？這是「人哋地方」的做法，你明嗎？不做嚴格要求並資訊齊全的健康碼，卻推不能通關用的所謂「安心出行」，冠以「安心」之名便呃盡700萬人，不是愚民又是甚麼？「願檢盡檢」、「願打盡打」，「願」字為先，一個「願」字推卸了政府規管的公權力。阿姐要做「好人」卻害死更多人。18萬公務員今天重新做「愚人」開工了，難得做了幾十天在家「工作」聰明人。愚智難分，港之特色。