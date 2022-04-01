第5波疫情似有降溫迹象，衞生防護中心日前表示，確診數字雖然輕微減少，之不過仍有不少人未中招，佢哋嘅感染風險仍然較高。有呼吸科醫生就認為，確診高峰4周後個案下跌約90%，相信本月21日能如期逐步放寬防疫限制，屆時疫情大規模反彈嘅風險不高。

抗疫兩年多以來，禁令屢延長，通關得個吉，百業蕭條，失業率上升，經濟民生長期停滯，中招市民已經多到難以估計清楚，每日依然死得人多，香港這「福地」已然蒙上一層陰影，民生多艱，折墮到年輕人要搶食二手飯，難怪唔少港人嘅精神健康響起警號，多項研究甚至指港人情緒抑鬱問題嚴重，自殺估值平均數持續上升，尤其55歲或以上嘅中年人士及長者屬高危群組。

要言之，就是活得不耐煩，想死！老朽推算，中年人士面臨失業或開工不足，若然要負擔「一頭家」，着實壓力爆煲！而老年人面對死亡嘅恐懼與日俱增，呢波疫情長者死亡率高企，尤其是院舍嘅老人家，有唔少更死得淒涼，當真係聞者傷心！加上專家一味靠嚇，一時甚麼「物競天擇」死路一條，一時又「共赴黃泉」冇得留低，長者聽埋聽埋，唔抑鬱就呃人！正如有論者話齋，一次「恐嚇」可能不在意，但再三重複，長者就嚇怕了！正是：病毒會殺人，恐懼和孤寂也會奪命！

事實上，老友記們除咗打針，畢竟還需要找點生活樂趣吧？老朽不奢談甚麼「生存意義」，疫情下酒樓冇咗晚上堂食，搞到有啲執笠，有啲連早茶都冇埋，老人家平時一盅兩件歎吓報紙嘅樂趣都冇埋；又如到公園同街坊下棋亦冇埋；依家封區強檢令又加辣，違者隨時重罰款5萬元，長者嚇到連公園都唔敢去，香港，還是人住的嗎？