筆者最近聯同建測規園界的各方代表，先後與發展局、建築署、屋宇署、房屋署及地政總署舉行了7場視像會議，反映業界在疫情下面對的困難和挑戰，並就政府可如何加強支援業界、如何確保香港的覓地建屋及其他發展建設工作效率，以及業界未來的發展等，提出大量建設性的意見和建議。

有關會議的交流坦誠有效，成果適時、豐碩，包括延長各類政府工務合約及地契建築規約（BC）的期限；向現有工務合約的顧問公司及承建商發放預付費用、防疫津貼和加快加密付款；推出第3輪計劃資助業界聘用建測規園界畢業生及助理專業人員；按個別情況處理因疫情而導致的延長顧問服務額外費用申請等。筆者感謝當局從善如流，積極回應，體現了公私營業界同舟共濟、共度時艱的精神。

不少與會者反映，過往就不同問題約見官員，尤其是跨部門會議，往往相當困難，希望整個政府都可加強善用科技，舉行更多類似的視像會議。在疫情下，視像會議可減少與會者的感染風險和因在家工作對溝通造成的影響；在疫情過後，亦能減省不必要的實體會議所需的人力物力和交通時間，對業界及政府都有利。

除了開會，多個部門亦有因應疫情改以實時或預錄影像方式，進行部分地盤巡查和驗收工作，以確保相關工程及審批程序不受影響。業界明白一些關鍵、複雜的巡查驗收，始終需要實體進行，但希望當局可總結實踐經驗，更廣泛地善用相關科技及將其恒常化，不應在疫情過後又打回原形，要業界與部門耗費不必要的時間、資源和人手安排實體巡查。

政府的採購及招標程序，至今仍是其中一個最少應用資訊科技、亦最耗費業界資源的工序。例如現時要業界派員到部門領取載有招標文件的光碟，拿回公司下載、列印和填寫，之後的回標、修改及開標程序，絕大部分只能實體處理，廢時失事兼增感染風險。為何不能將其電子化？相關的保密及保安問題理應不難解決。據悉，發展局爭取在下月推出首個電子招標平台，業界引頸以待，更希望能加速、全面採用。

還有一些私營業界已沿用多年的「舊科技」，原來部分部門還未採用。簡單如電話「飛線」，不少業界致電官員，尤其在疫情期間，往往都無人接聽、留言爆滿，或者獲告知相關同事在家工作。又例如付款程序，政府因疫情在社會大力推廣電子支付，但部分部門向業界付款卻仍然要求實體單據、文件正本及親筆簽名，必須郵寄甚至親身領取實體支票。

另一常見情況是某部門已將某些程序電子化，但另一部門未做，或已做但兩者的電子系統未能互通，最後又要將全部資料列印及實體交收，浪費不少時間、人手和郵遞費用。希望政府能認真吸取今次疫情的經驗，切實、加快推動「電子政府」建設，不要讓無紙化淪為空談、「智慧城市」淪為口號！