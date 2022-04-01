世界視線：俄烏戰爭影響深　歐洲缺氣好頭痕

在俄烏談判取得進展之際，因衝突而引伸的經濟能源危機持續發酵。面對種種難以計算的不確定性，多年來依賴俄羅斯供氣的歐洲早已是寢食難安。莫斯科周三使出一招以退為進，宣布不會立即要求「不友好國家」以盧布結算天然氣費用，而是逐步進行改變，並透露有意把石油、糧食和金屬等商品，也列入以盧布結算的出口清單。

由於擔心會削弱對俄制裁效力，七大工業國集團（G7）部長一致表明拒用盧布支付俄國天然氣。而在德國總理紹爾茨與俄國總統普京通電後，德方稱歐洲國家可繼續用歐元支付天然氣費用。有評論認為普京不堪壓力「跪低」，但根據德國官方說法，德方會向沒受制裁的俄羅斯天然氣工業銀行支付歐元，再由該行將款項兌換成盧布。這說明甚麼？俄國銀行再賺一大筆貨幣互換手續費。

在美國總統拜登拍心口、今年會向歐盟額外增加150億立方米的液化天然氣供應後，西方傳媒一致讚好，指歐盟再不用買俄羅斯怕。德國外長貝爾伯克甚至放下狠話，稱柏林將消除對俄羅斯化石燃料的依賴，並希望最終停止從俄方進口一切化石燃料。女外長此番言論說得動聽，奈何國內多年來靠俄國低價能源和礦藏支撐的重工業，早已因制裁引致的能源及原料漲價而被打殘。

德國聯邦統計局指出，3月份的通脹率恐由2月的5.1%急增至7.3%，創下東西德合併後最高紀錄。儘管華府即將送來液化天然氣，但殘酷的現實是，德國一個液化天然氣接收站也沒有，而要建造一個陸上接收站，至少需時5年，而且成本極高。再者，美國的天然氣必須用船運輸，最後多少能運抵歐洲是個疑問，但成本必然大增，歐洲又能否一直捱「貴氣」？

西方瘋狂狙擊下，俄羅斯盧布一度被打至不似人形，但隨着局勢發展，盧布走勢逐漸轉強，兌美元及歐元更回復至戰前水平。掌握天然資源及局勢發展的俄羅斯，漸漸取得主導權；美國也從歐洲身上賺取巨額武器及能源訂單；反觀歐盟，除了暴升的能源及糧食價格、不斷湧入的難民外，幾乎一無所獲，可說是在這場多方博弈中的大輸家。