正論：零售業苦不堪言　禁聚令宜早放寬

一年之計在於春。無奈在疫情衝擊和港府抗疫無能之下，今個春季百業蕭條，苦不堪言。政府統計處公布，2月零售業總銷貨價值臨時估計為252億元，較去年同期大跌14.6%，遠遜市場預期。1月份的數據本來較去年同月有所上升，惟受2月急跌拖累，今年首兩個月較去年同期合計下跌4.9%，反映的是零售業隨疫情急轉直下，步入寒冬。只要疫情不散、禁聚措施不放寬，業界的春天將會非常遙遠。

當然，個別零售業在疫情之下利潤急增，例如網購便大行其道，超市更是逆市奇葩。2月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.8%，臨時估計為27億元，按年勁升50%。可見疫情肆虐，市民足不出戶，傳統零售業幾近全軍覆沒，只有網購和超市大賺特賺。然而，香港始終以傳統零售商為主，這些零售商便成為最慘情的一群，尤其是沒有大財團背景的中小企。無人出街消費，租金卻要照交，財爺陳茂波提出立法禁止業主追租3個月，只能換來一點喘息空間，解決不了根本問題；去年推出電子消費券雖令零售業大收旺場，但今時不同往日，即使新一輪電子消費券如期在本月初推出，但因禁聚措施起碼要待至月底才有望放寬，對急需雨露打救的業界，同樣解決不了燃眉之急。

要零售業重拾正軌，只靠消費券或禁追租並不足夠，治本之道是疫情盡快消退，禁聚措施及早放寬。現時本港每日新增確診個案已回落至四位數字水平，跟高峰期以萬宗計不可同日而語，加上港府估計全港有數百萬人染疫，疫苗接種率亦已大大提高，九成人打了第一針，打齊兩針亦有七成，其實早已達到專家念茲在茲的「群體免疫」，大有條件放寬禁聚措施。偏偏港府船頭驚鬼、船尾驚賊，直到今日仍然企硬4月20日前「冇得傾」，真不知道理何在。難道4月20日前放寬就會引致疫情大反彈，4月20日後就不會嗎？

昨日林鄭還在侃侃而談，大談目前不是全民強檢的最佳時機，反而「防疫服務包」內有快速測試包，可供市民短期內使用，擬以快測代替強檢，讓當局了解本港感染狀況云云。無可否認，讓政府能掌握確實染疫數字，對調整未來抗疫路線有幫助，但別說快速測試在申報方面存在極大漏洞，就說現時最迫切的並非如何排查疫情，而是如何挽救經濟，讓百業有生存空間，讓基層有飯可吃。

養活半壁基層的飲食業、零售業已瀕臨「陣亡」，連後生仔都要與長者爭吃二手飯，任何稍有良知的執政者都必須正視市民的溫飽問題。當百業奄奄一息，當基層三餐不繼，當市民不怕病死只怕餓死，執政者還奢談疫後一切會更好，這不僅是堅離地，這是麻木不仁。競爭老對手新加坡已大幅放寬防疫措施，包括戶外不強制戴口罩、社交聚會人數放寬至最多10人、完整接種兩劑疫苗旅客入境時不必再隔離等，直接結果是本港人才不斷流向新加坡。港府還要故步自封，最後「封死」的是全城的經濟而已。