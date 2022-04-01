功夫茶：疫情下兩電加價　搵食難港人叫苦

避得過港鐵疫下今年凍結票價，卻躲不開兩電於民生多艱下齊齊加電費；兩電早前公布因4月份嘅燃料調整費上升，中電隨即每度電加價至1.313元，而港燈每度電則加價至1.491元。疫情下，百業蕭條，民生多艱，早前本報獨家直擊有年輕人爭住食二手飯可想而知！有道是「唔怕米貴，最怕運滯」，依家咁嘅環境，衣食住行樣樣難，求其一瓣加價，都如壓垮駱駝最後一根稻草，電費加價，港人梗係叫苦連天喇！

呢，嗰位「慳電大師」環境局局長黃錦星就話，今年電費加價因全球燃料價格上漲，佢話外國啲電費升幅高達10%以上，認為加幅係一個平衡，並稱政府已控制兩電嘅加幅僅單位數。言下之意，港人應送幅錦旗畀佢，上書：星星知民艱有愛心！

嗱！世界綠色組織行政總裁尋日都表示，鑑於俄烏正爆發戰爭，因此引發一連串骨牌效應，如戰爭帶動油價及天然氣價急升，繼而令各國憂慮燃油和天然氣供應不穩而儲備燃煤，遂令天然氣和燃煤價格急升，預料燃料價格會維持喺高位一段時間，相信港人電費短期內會維持高水平。至於港燈嘅升幅較中電高，組織認為港燈嘅燃料費升幅配合國際油價升幅，而中電發電量較港燈大，相信有助攤分成本上漲壓力，是以價格波動較低。講真，一般港人理得你乜鬼波動高低吖，艷星波動兩個基本點就吸引注目啫！基層只關心疫下民生多艱，政府有乜措施幫到市民減電費？

梗有啦！政府早前推出電費紓緩計劃，由2019年1月1日起，連續60個月首日向合資格嘅電力住宅用戶戶口存入50蚊，連同新嘅電費補貼，兩項補貼合計令兩電用戶，每月補貼增至130個大洋。呢嗱，有商戶負責人表示，喺疫情下生意大跌，入不敷出下加電費係「雪上加霜」；小市民就話，加電費對現時坊間普遍手停口停嘅市民，無疑加重經濟負擔，冇得選擇，都要硬食，促政府增加相關補貼。

要言之，民間對疫慌下加電費就係一個字：慘！之不過，「慳電大師」不以為然，佢講過一般3人家庭平均用電量約300度，即每月電費增約30蚊，認為政府每月嘅50蚊電費紓緩金，已能補貼增幅所帶來嘅金額喎！各位，高官之所以離地，就係因為佢哋從來不食人間煙火！阿哥，你哋住別墅官邸，背山面海，山風吹來草木香，點會為劏房戶着想，整個夏天流流長，酷熱天氣警告下，一家幾口屈於幾十平方呎劏房，燠熱焗悶，冇冷氣係會熱死人㗎！庸官一味叫人少開啲冷氣，節省用電，每月補貼電費50蚊足矣！足你滷味，十足白癡皇帝見百姓餓到就死，仲笑佢哋「何不食肉糜」囉！