功夫茶：假難民為禍更狼　廢政府無動於衷

「為月憂雲，為書憂蠹，為花憂風雨，為才子佳人憂命薄，真是菩薩心腸。」看官，呢幾句頗堪玩味，社會紛亂，悲情無數，憂呢啲？真係菩薩心腸，政府係唔係應該致力改善醫療體系，用心體恤民艱，而唔係一味養毒瘤為禍香港治安吖？

功夫茶講緊嘅就係纏港禍港多年，政府對呢啲湧港嘅假難民繼續照收，成為尾大不掉嘅社會毒瘤，假難民禍港已如洪水猛獸，仲愈來愈狼，唔單止濫用免遣返聲請程序，留港做黑工與港人爭飯碗，甚至加入黑幫從事非法勾當。各位，本報高瞻遠矚，第一時間正視假難民嘅禍害，三番五次呼籲冇靈魂政府要正視，更動用唔少人力物力去報道追擊假難民作奸犯科嘅纍纍證據，無非叫政府切勿養癰遺患，自製治安炸彈咁笨實， 可惜言者諄諄，聽者藐藐，廢官依家仍然用手篤波，無Q用！

嗱！保安事務委員會尋日召開會議，討論將入境處遣送審理及訴訟部嘅助理處長編外職位保留3年，以繼續督導處理免遣返聲請嘅工作和加強與聲請人相關嘅措施。「保留職位3年」冇問題，問題係做唔到嘢吖嘛！再講吖，假難民所花嘅天文數字公帑，全係納稅人嘅錢，倒錢落海，花咗咁多冤枉錢有冇問過納稅人呢？作為代議士嘅議員，係唔係應該質疑政府咁多年搞唔掂假難民問題，豈能再咁騎劫納稅人嘅錢，要點就點？

庸官仲話，喺疫情影響下，為聲請人提供嘅公費法律支援服務，阻延咗審核程序嘅展開，而接獲嘅新聲請數目亦有所上升。喺去年6月，尚待入境處審核嘅新聲請數目曾升至約1,500宗！功夫茶大早已指出，成千上萬主要來自南亞嘅假難民，絕大部分聲請者根本與酷刑聲請冇一毛錢關係，庸官若以「菩薩心腸」對之，助理處長保留多10年都係處理唔到假難民禍港問題！呢，喺今年2月底，尚待酷刑聲請上訴委員會處理嘅上訴個案約有2,600宗；此外，約14,800名聲請人基於不同理由仍然在港，當中大部分喺其聲請或上訴被拒後提出司法覆核許可申請。來者不拒，香港點會有寧日？

唔少議員炮轟政府無能，其實，有關問題功夫茶亦聲嘶力竭指斥任由假難民呢個毒瘤蔓延下去，香港除咗花費冤枉公帑，更有排頭痕！呢，有議員提出疫情後把隔離中心用作假難民嘅禁閉營，本報亦一早提出任由假難民「自由行」，除咗冇阻嚇力，亦對社會治安構成威脅！之不過，庸官就推搪香港缺乏土地資源，有實際困難！大哥，依家叫你將禁閉營建喺禮賓府隔籬咩！冇地？搵個離島或山旮旯郊野有幾難吖？政府處理假難民問題完全冇迎難而上嘅決心，予人感覺就係太監信耶穌，無L得救！