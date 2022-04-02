正論：新變種又殺埋身　難設防須改思路

包括英、美、菲等9國在內的禁飛令昨日解除，大批滯留海外的港人終於可以返港，苦候多時的外傭亦能來港打工，無不表現得歡天喜地。與此同時，一隻新型變種病毒正在英國流行，最少兩名英國抵港旅客被發現帶有此種病毒。事實證明，新冠病毒不斷變種，防不勝防，當局除了做好外防輸入，亦要密切留意新病毒的殺傷力，並確保安全有序地重啟國際往還。畢竟，本港經濟奄奄一息，已沒有條件繼續蹉跎。

英國政府公布，近期又發現一種新型變種病毒株，暫名XE。XE仍然屬於Omicron家族，是Omicron的兩種變種BA.1與BA.2的結合體。目前在英國境內已發現至少637人受感染。港大二月初亦曾在兩名英國抵港旅客找到新型XE變種病毒，但未有流入社區。衞生防護中心聲稱，正留意世衞有關傳染力等研究，預防其他新變種病毒流入。

變完又變，變完又變，從原始病毒株大爆發，到Delta肆虐，再到Omicron大流行，以至Omicron家族不斷洗牌，反映的是新冠病毒極度難纏，以人類之力，實在難以跑在病毒之先。這絕非洩氣說話，而是實情，病毒為了傳播更多人，不斷適應環境，以港府之後知後覺，反應遲緩，在內地行之有效的動態清零政策，注定在香港行不通。

另一邊廂，本港經濟因為疫情打擊和不斷收緊的禁聚措施而一沉不起，失業率掉頭回升，食肆休業結業潮此起彼伏，零售業總銷貨價值較去年同期大跌，連一直堅挺的樓市都有下跌迹象，無不說明防疫措施只收不放只會令百業陪葬。若只顧防疫而不顧經濟，最後只會全城攬炒，相反亦然，如何取得平衡，在在考驗執政者的智慧。

偏偏港府最缺就是智慧。疫情爆發兩年半以來，外防輸入漏洞百出，內防反彈光說不練，防疫措施寬嚴無度，一味玩殘市民，疫情卻沒完沒了，已是不爭的事實。最近港府又宣告將防疫罰則加辣，包括不遵從強制檢測令者，最高罰款由第4級提高至第5級，即由罰款2.5萬元及監禁6個月，增至罰款5萬元。

5萬元對基層而言絕非小數目，港府揚言加強罰則是為了提高阻嚇力，但正如醫管局前行政總裁梁栢賢所說，本港染疫者逾百萬，當中家居隔離人士至少30萬，確診者會將病毒排出，質疑因污水檢測呈陽性而圍封強檢，是浪費資源及擾民，可謂言之有理。難怪外界質疑，林鄭是放不下面子而堅持全球皆無人倣效的驗污水做法，同時為了承辦商口袋着想為驗而驗，根本不是出於防疫需要。

說到底，與其勞民傷財，不如將資源用在更有意義的地方，例如盡快了解新型變種病毒的特性，想出最有效的應對之策，特別是照顧確診長者的設施必須加碼並優化，同時有序地重啟經濟、開放門禁。香港面對的問題千頭萬緒，最大危機是經濟無以為繼，各行各業嚴重萎縮，移民撤資潮愈演愈烈。當一個社會無法安居樂業，和諧穩定便無從談起，所謂疫後會更好，不啻是自欺欺人罷了。