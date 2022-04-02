世界視線：虛假戰果傳不斷　西方輿論淪笑話

俄羅斯入侵烏克蘭逾一個月，輿論及訊息戰成為實彈以外另一博弈場。美國白宮傳訊主任貝丁菲爾德表示，俄羅斯總統普京對俄軍在烏克蘭戰場的「糟糕表現」一無所知，也不知道西方制裁對俄經濟的破壞力有多大，全因幕僚們不敢告之真相，令他被誤導。白宮聲稱，這是向普京表明俄國犯下戰略錯誤，但拒絕透露所謂的情報來源。

對於華府來歷不明的「善意」提醒，克里姆林宮發言人佩斯科夫「寸爆」回應：「令人遺憾的是，這表明美方根本沒有掌握克宮情況的真實訊息，也不了解普京、不了解決策機制，更不了解我們的工作風格。」他形容美國的表現令人擔憂，因為誤解會導致錯誤和鹵莽的決定，後果可以非常糟糕。

俄烏戰爭爆發後，西方主流媒體把輿論戰打得風風火火，為吸眼球而不擇手段，肆意造謠及情緒發洩，說甚麼俄國防長紹伊古因戰事失利被消失、多名軍頭遭烏軍擊殺。但隨着時間推進，紹伊古及在馬里烏波爾「戰死」的俄軍南部軍區第8軍團指揮官莫爾德維喬夫突然「翻生」，然而西媒絕少對此有所報道。

此外，西方輿論也天天渲染俄軍發動閃電戰失敗、普京政權即將倒台、烏軍即將展開絕地反擊論調，不知就裏的人每天看着看着，都以為烏軍快將直搗莫斯科去了。要是俄軍真的那麼不堪，烏克蘭總統澤連斯基就不會天天要求西方給槍給炮，也不會老實地與俄國展開談判了吧。

實際上，俄國從未提出要發動閃電戰，只表明軍事行動的總任務，是實現烏克蘭的去軍事化和去納粹化。而在過去數星期，俄軍差不多消滅了烏克蘭空軍和海軍，基本完成去軍事化。因此俄軍得以縮減軍事規模，重點打擊殘存於馬里烏波爾的新納粹極右武裝分子亞速營，以及頓巴斯地區的法西斯分子，以完成去納粹化。

亂局令美國在能源及軍售上賺個盆滿缽滿，華府政客當然費盡心力、千方百計要延長這場由他們一手炮製的戰爭，因而在控制輿論上可謂無所不用其極、甚至沒有底線下限可言。可是如此短視的拙劣操作，恐怕只會令美利堅僅餘不多的國際聲望加速敗走。