政治總是妥協的，若是盲目堅持，便是不停地兵戎相見，終歸兩敗俱傷。美國在俄烏之戰，打的是代理人戰爭，用烏克蘭人、烏克蘭的土地來作戰，損傷破壞主要是烏克蘭；俄歐對抗，傷的也是俄羅斯與歐盟。美國還是兩次世界大戰的策略，先讓別人打起來，再趁機漁人得利，發戰爭財。

問題是，今天世界全球化極深，美國不能用門羅主義閉關自守，不受外間戰火打擊。金融化、生產消費的全球供應鏈化，加上美國幾十年靠外來資金維持社會經濟穩定與發展，俄烏之戰，亦影響美國的金融與貿易，後者觸動國內消費與民生，美國絕不可能獨善其身。

俄羅斯啟動戰爭，是為自保。以攻為守，故步步留着談判、妥協的餘地。歐盟在美國鞭策之下，也受內部民粹主義的挾持，不得不跟從美國制裁俄羅斯，可是國家利益還是最大，亦準備與俄妥協。於是，俄羅斯並沒有中斷供歐天然氣。當普京要求不友好國家購買天然氣要用盧布，這是明顯反制，歐盟公開拒絕，實際上雙方已暗度陳倉，歐盟用歐元存入俄國的銀行，讓後者兌換為盧布支付天然氣，雙方顏面俱存。歐盟保證俄國的天然氣供應，不用依賴美國昂貴又帶政治條件的液化天然氣；俄則堅持用盧布的匯率來決定歐元價格，以購買天然氣的歐元來保證盧布的市場匯率，挫敗美國金融打擊的企圖。

當歐俄以歐元與盧布結算，OPEC+各國亦在去美元化，美國便感受到壓力，亦難以督促歐盟不與俄羅斯交易。在今後制裁稍減時，俄歐貿易結算便會採此模式，俄羅斯還加上盧布價值與黃金掛鈎，俄歐實際上是共同反制美國，影響深遠。

另一例子是芬蘭中斷與俄國的鐵路連接，僅3天便又恢復。一方面芬蘭經貿依賴俄羅斯，另一方面芬蘭長期在東西矛盾中採取中立，今次在美國脅迫下參與制裁，或許是認為俄羅斯在美國強大壓力下會崩潰。可是，現時形勢卻是俄美之爭還未決勝，若美國勝不了，俄國強挺過來，芬蘭不能不考慮與俄今後的關係，恢復鐵路運輸，便是示弱、示好。

瑞士最近要回歸中立，但國際信用已盡失。波蘭佔中歐班列的九成，中斷後對波蘭經濟打擊不小，也斷了努力開拓的中國農產品市場，換來的是一、二百萬烏克蘭難民。故此，一是要促成烏克蘭停戰；二是重開中歐班列，這是形勢比人強。