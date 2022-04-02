在英國最高法院院長韋彥德及副院長賀知義辭去香港終審法院非常任法官職務的事件中，韋彥德的聲明最能說明事情的性質。他非常坦率地講明了5點，一是英國最高法院之法官，自1997年起便出任香港終審法院法官，以履行英國政府對香港的責任；二是這個做法得到英國政府支持，認為符合英國的國家利益；三是自從《港區國安法》在2020年生效後，他斷定香港的行政機關已遠離政治自由與發表自由這些英國高院努力維護的價值觀；四是若法官繼續參與香港法院的事務，將予人認可港府做法的印象；五是英國政府亦同意這樣的斷定，故他和賀知義提出請辭。

英國外交大臣卓慧思對此表示，《港區國安法》的實施破壞了香港的高度自治、人權和自由，英國法官在港審訊面臨打壓風險，故支持英國法官退出香港終審法院的決定。

可見，這件事從頭到尾就是「國家問題」，就是中、英兩國的國家利益在香港司法領域的博弈。當年出於香港回歸後實施「一國兩制」的考慮，香港特別行政區的高度自治享有「行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權」，故有香港終審法院設外籍非常任法官的安排。

這個安排的本意，是「加持」香港實施普通法、強化香港「司法獨立」的地位，而不是甚麼「以履行英國政府對香港的責任」。97回歸後，英國根本對香港已沒有責任，所謂「責任」之說，是英國要繼續干預香港事務、延伸其國家利益的藉口，在這個說法下，英國法官在香港法院任職，也就成了執行「國家任務」。

因此，韋彥德、卓慧思都在這件事上聲稱和《港區國安法》的實施相關，《港區國安法》的實施沉重打擊和杜絕了英、美等外國勢力對香港事務的危害和對國家安全的危害。這之後，英倫賦予亂港勢力司法保護傘執行「國家任務」再難順利進行，他們感到有風險了，於是乎撤退也。