非我族類，其心必異。英國最高法院院長韋彥德及副院長賀知義雙雙辭去香港終審法院非常任法官職務，一看就知是英國政客在背後搞鬼，純屬政治操弄，將西方一直吹噓的「三權分立」虛偽本質暴露無遺。《港區國安法》落實後，這班英國藍血貴族不斷說三道四，並多次威脅辭職不幹，但拖至現在才自動消失，可見他們始終放不下「主人」架子。實際上，香港回歸後已與英國完全無關，洋法官辭職與否，一點也不重要，如果他們想以此威脅中方，從而達到某些政治目的，注定枉費心機。

有法律界人士對此表示遺憾，其實沒有甚麼好遺憾，香港回歸25年，至今依然充斥洋法官，那才是最不正常、最遺憾的事。律政司強調香港法律專業界別實力雄厚、人才濟濟，既然如此，為何還要聘請這麼多洋法官？沒有洋法官，難道香港司法就無法正常運作？就無法彰顯法治？

雖說洋法官的存在是歷史遺留下來的問題，但回歸至今依然沒有任何改變，不管怎麼說都是不正常的。隨着部分英國法官自動消失，正好讓司法界逐步清除殖民殘渣，何樂而不為？中方對事件表示強烈不滿並堅決反對，這大可不必，英國法官引退，應該舉手贊成才對，為何反對？

說到底，香港問題千頭萬緒，司法亂象正是主要根源之一。英國撤退前刻意將司法領域打造成針插不進、水潑不入的獨立王國，美其名曰司法獨立，實際上是司法獨大。各級法院固然充斥洋法官，連大律師公會也一度被英國政客把持，簡直不成體統。直至今天，法官依然不肯摘下充滿殖民色彩的假髮，司法機構辯稱這是司法界的傳統，反映法庭的莊嚴性，對「一國兩制」具有象徵意義云云，真可謂滿紙荒唐言。如果香港司法竟要靠一頂腐臭假髮來維護傳統、反映莊嚴性，那才是最大笑話。

自從發生佔中之亂和反修例黑暴後，中央便不斷強調全面管治權，陸續整頓行政及立法亂象，無疑收到一定成效。唯獨司法獨大的問題始終無法解決，是束手無策？還是投鼠忌器？

過去中方畏首畏尾，害怕洋人說三道四，對港政策一味和稀泥。惟時移世易，近年英國緊跟美國，處處與中國為敵，對香港事務肆意指手畫腳，中方何必再跟他們客氣？不從洋人手中奪回司法大權，全面管治權從何說起？