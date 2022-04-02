苛政猛於虎！港府推出加辣防疫招數，當中包括違反強檢公告及指示人士，由最高可處第3級罰款一萬元加辣至第4級，即可被判罰2.5萬元及監禁半年；而不遵從強制檢測令，最高罰款由第4級提高至第5級，即由罰款2.5萬元及監禁6個月增至罰款5萬元。5萬元對普羅市民來說絕對不是小數目，港府冀藉此收阻嚇作用。問題是，凡事拗不過一個理字，小市民動輒被圍封強檢，尤以公屋圍封機率最高；反觀高級住宅以至高官官邸，幾乎從來未聞圍封強檢，公平嗎？

更不必說，高官身邊人以至老婆確診，從來不需要送去方艙醫院或竹篙灣隔離檢疫，包括聶德權太太、鄧炳強太太等等，他們均可在家自我隔離，而高官身為密切接觸者，同樣在家隔離即可，無奈小市民沒有這支歌仔唱。

筆者朋友便有親身經歷，他們寓所只有夫婦二人居住，丈夫早前快測確診在家隔離，並守法向衞生署上報。詎料事隔多日，丈夫檢測已轉陰性，包括由政府承辦商進行的核酸檢測均呈陰性，太太也無被傳染，卻收到消防處遲來的入營通知，要求丈夫入住竹篙灣隔離營，令二人大感愕然。消防處甚至不聽解釋，一味推說是按衞生署指示去做，更表明若不遵守會有法律後果。

高官身邊人確診不用入營隔離，小市民明明已轉陰性卻要入營隔離，既浪費資源，更無法達到防疫目的，而這僅是特區政府抗疫寬己嚴人、一片混亂的冰山一角。其實，疫情來到今天，市民早已習以為常，再也沒有初期那麼恐懼。何況數以百萬計的中招者已經痊愈，不幸身亡的亦死者已矣，現在是時候讓市民生活復常，讓經濟重回正軌，讓社會休養生息，港府又何必苦苦糾纏於圍封強檢，一味擾民，激化民怨？