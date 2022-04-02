特區政府大張旗鼓，要向全港市民派送抗疫包，此舉卻是何其晚也。

新冠變種病毒Omicron在香港爆發未幾，筆者就收到一個電話，是我當義工的慈善機構打來。負責人表示，疫患當前，我們既要助人，也要自助，任何一位義工碰上經濟困難，歡迎提出，組織會盡量幫忙，而且協會透過不同渠道，購入了足夠的退燒藥和清瘟膠囊，如果有仝工不幸染疫，請通知部門主管，會馬上將抗疫包免費速遞到府上。

筆者託福，面對這兩年的疫情，仍有一份工作可以餬口，至今也不曾染過新冠病毒，故暫且不必向所屬的慈善機構求助。不過，當日收到負責人的一通來電，心頭也是暖洋洋的，何謂雪中送炭者，如是而已。即使你此刻還能抵禦風寒，但知道有人備好炭火，只要一招手就可送來，心裏也會覺得踏實多了。

一個月前，抗疫物品全城缺貨，我所屬的協會義工數以千計，平時也不見得財力特別豐厚，卻能在疫情剛爆發的時候，就為所有仝工備好物資，在香港人口中，這才叫「做到嘢」。

反觀特區政府，要錢有錢，要人有人，更兼中央政府早已開腔，只要香港有所求，內地的支援不設上限。在疫潮中有這樣的大靠山，本城是何等福分！奈何管治班子的手腳，總是比別人遲緩，在疫情最嚴重的時候，市面的抗疫品短缺，市民徬徨無助，政府卻束手無策。如今疫患穩定下來，很多貨品多得要割價求售，官老爺才姍姍來遲，說要送來物資。

情形就如氣溫已回升到攝氏20度，你才煞有介事，將一車一車燒紅的火炭送去，這豈不是如同賊過興兵？怪不得市民常抱怨政府「做唔到嘢」。