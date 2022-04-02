鑑於港產官僚高薪低能、社區動員能力弱，全民強檢屢被譏是「傳聞強檢」，正當深圳、上海先後示範了事在人為，港官亦想出了以快速測試套裝了解港人染疫情況這一招。全民強制自行撩鼻做快速檢測，雖然將皮球踢回給民間，但好歹也是「全民強檢」，實在沒有比這更省時省力的扮工哲學了。

趁向全港每家每戶派發內含快速檢測包的防疫服務包，順道強制全民自行撩鼻、做測試，再將結果呈報，以港官思維而言，必定會覺得檢測包都已送到閣下府上了，這是十分便民利民的安排。問題是，就算不知甚麼是梅菲定律，也應該有看新聞，會知道曾有市民投訴看完快測說明書、介紹視頻，還是不懂使用。

港官這次還要人將結果呈報，別忘記，曾有報道指有人接種新冠疫苗後獲發紙本針卡，以為紀錄會自動上傳到安心出行，港官有甚麼具體措施，會在社區動員幾多人力，將會加設幾多有人接聽的熱線，去減低社會上可能出現的「梅菲」，暫時仍是語焉不詳，反而近日將違反強檢令的罰則，一下子提高至最高罰款5萬元及監禁半年，卻令人印象深刻。觀乎近日有電子傳媒走訪網絡覆蓋欠佳的偏遠地區，有誰去協助這些長者、弱勢社群呈報檢測結果？曾說要致力把香港構建成一個世界級智慧城市的港官們，實在有必要向社會大眾釋疑。

畢竟，港官向來就是「說話很威風，做事趕收工」之流，打從疫情爆發初期，全港鬧口罩荒，以至如今欲搞全民自行撩鼻強檢，無一不反映出公務員翹埋雙手、嫌煩懶做的心態，只識叫市民自律、自發、守規矩去做，對於市民面臨的困難卻閉起雙眼，一派你不要來騷擾着我養尊處優的態度，試問這又怎能不令外界質疑是為做而做，懶理測試準繩度。