本港青少年吸毒人數急升。保安局禁毒處日前公布最新統計數字，2021年被呈報整體吸毒人數按年增4%，當中21歲以下青少年情況更惡劣，按年增44%。

各種毒品中，以海洛英、冰毒及可卡因最常被吸食，而21歲以下青少年則最常吸食大麻、可卡因和氯胺酮（K仔）。疫下令隱蔽吸毒更難察覺，青少年未有面授課程，百無聊賴下在家吸毒，加上疫下更多毒販由傳統銷售毒品管道轉為在網上社交平台進行販毒活動，情況愈趨嚴重。

疫下青少年吸毒飆升令人震驚，相關數字只屬冰山一角，實際吸毒人數應更多。禁聚令下派對房間、酒吧等停業，但青少年會轉到私竇、朋友家中聚會，受朋輩影響染上毒癮，加上大麻二酚（CBD）被包裝成減壓產品，渲染出大麻無害的感覺，令大麻變成「派對必備」的一種放鬆工具，建議執法部門加強執法的同時，社會應關注CBD產品荼毒青少年。

其實，提煉純CBD的過程困難，含有該成分的產品很可能同時含有其他受《危險藥物條例》管制的四氫大麻酚或若干種其他大麻素，若生產商無清楚列出產品所有成分，可能會令使用者慢慢染上毒癮。筆者去年已去信要求政府收緊上述條例規定，對含有CBD的產品作適切規管。政府亦從善如流，已計劃在《危險藥物條例》下管制CBD，期望能盡快進行有關的立法工作。

青少年正經歷成長中的身心變化，疫情肆虐更為市民特別是青少年帶來不同程度壓力。但吸毒絕非紓壓或解困的正確方法，反會令人泥足深陷，無力自拔，健康及精神嚴重受損。筆者呼籲市民在疫下要培養良好生活習慣，用健康方式減壓，堅拒毒品誘惑。