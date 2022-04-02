性格決定命運，何解？因性格是思想觀念、教化知識、修養習慣、行為作風等綜合的表現概念，影響人生道路的必然性和偶然性，所以決定了個人的命運，一個個人如此，一個集合了許多個人的社會群體也是如此。

港兄澳弟都係一個阿爺所出，性格不同，取向各異，經過回歸後廿多年的經歷考驗更可分高下，尤其是經歷新冠疫情洗禮，更凸顯貫徹《基本法》和「一國兩制」方針不變形、不走樣是執行得怎麼樣，「一國」大還是「兩制」大？誰是前提及具決定性？向內地接軌重要抑或向西方接軌重要？抗疫就是試金石，澳弟堅決貫徹「外防輸入、內防反彈」和動態清零。港兄口說的用詞一樣，做的卻是「與病毒共存」一套，把生米煮成熟飯，逼阿爺硬食苦果；口說融入大灣區，實際挖溝起牆分隔。

人民至上、生命至上，還是財團至上、外商至上？全民強檢便是試金石，澳弟長痛不如短痛，港兄對全民強檢最少五易其口，強調客觀條件，設法拖延，逾百萬人中招及逾7,000人死也無動於衷。

防疫抗疫是公共衞生安全的硬功夫和保衞戰，需要科學精準判斷和實事求是決策，更需要打人民戰爭。上下配合、官民合作、部門協調、高透明度，才能面對疫情來襲下結成眾志成城的防疫長城，做到滴水不漏戰勝疫災。港兄抗疫無全盤規劃、無最壞預案，更無事先諮詢立法會，見步行步、欺軟怕硬、朝令夕改，實推群體免疫，對內地成功經驗軟對抗，「天天講」取代行政主導及立法監察配合的政府運作，獨裁推行任內最後幾個月的抗疫安排，港人苦矣！澳弟結合澳門實際，活用內地成功經驗及做法，制訂《應對大規模新冠肺炎疫情應急處置預案》，讓澳人全民皆「兵」抗疫，高下立見！