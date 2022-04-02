全民強檢「暫緩執行」，大家都知是怎麼一回事！反正呢個政府經常以今天的我打倒昨天的我，市民都見怪不怪！呢，日前政府又宣布被質疑屬「全民快測」嘅構思，令人懷疑是自我安慰，「冇咗個橙，執番個桔」！

目前疫情雖然有下降趨勢，但每日確診個案仍然高企，染疫人數官方話逾百萬人，專家嘅推斷各有不同，不過都係以「百萬」為單位，依老朽嘅說法，染疫者梗有一個喺左近，根本避無可避！

人間四月天，本是個踏青嘅好季節，古時結伴郊野遠足踏青，更常進行各種遊戲如蹴鞠、盪鞦韆、放風箏等活動，笑聲盈野，都唔知幾咁興高采烈！依家庸官就買定保險，呼籲市民避免集中喺今個周末及清明節正日拜祭先人！其實又唔使咁緊張，日日返工下班，港鐵、巴士繁忙時間一樣逼滿人，試問又如何「避免集中」口罩對口罩？

錯過了全民強檢嘅好時機，依家先嚟大規模快測，本報提出五大質疑：精準度成疑、執行混亂多、缺乏配套、難以執法、功效不佳。現有法例冇針對快測作偽嘅懲處，林鄭月娥自己都話，計劃涉及全港市民，當局調查能力未必能覆蓋，而且搜證上也有困難，不乏逃避法網途徑。既然明知勞民傷財都要做，政府仲唔係廢到無倫？

老朽諗起一則軼事。過去科舉應試詩規定做五言六韻，即兩句一韻，六韻就係十二句；多則八韻，少則四韻。有個應試生叫祖詠，寫咗首《終南望餘雪》只做兩韻，成為一首五絕。主考官怪他寫得太少，佢就話：意思已經說完了，四句夠了！其實寫得好又何必拘泥於幾多韻，一如全民強檢既已錯過最好時機，咪由佢囉！呢個世界唔係冇咗個橙就要執番個桔嘅！放下，自在，何必又瞎折騰！