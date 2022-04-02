香港第5波新冠肺炎疫情持續爆發，單日新增確診宗數曾長期維持5位數，截至昨日，政府公布確診人數超過110萬，累計死亡人數逾7,700。有本港醫療專家估計，總確診人數將會有約440萬。

疫情對公共衞生、人命健康和經濟造成沉重打擊，最新失業率上升0.6個百分點至4.5%，而且還會繼續攀升；恒生指數過去一段時間亦大幅波動，曾急跌一成，恒生科技指數自2月底更在兩周內下跌超過三成。這些數字均折射出疫情肆虐、國際地緣政治局勢緊張、通脹升溫，以至中美關係等內外因素，令本港社會、民生及經濟承受着龐大的壓力。

現時疫情仍在橫行時段，單日新增確診雖然回落到幾千宗，但是仍然會維持一段長時間，市民不能掉以輕心，仍然需要全力防疫抗疫。為了救自己救香港，市民必須採取下列措施：

一、接種疫苗是防疫的重要措施，必須放下成見，盡快安排自己和家人接種疫苗，增強抗疫的免疫力；二、不要發布任何反對接種疫苗、抹黑及煽動仇恨政府的謠言，不要嘲笑遭受不幸經歷的不同政見人士，包括類似改圖、影片和文字；三、注意個人衞生，減少聚會，避免外出，減低受感染風險；四、嚴格遵守禁聚令、口罩令的規定；五、全力配合政府的防疫抗疫措施；六、不要濫用藥物；七、不要參加派對房間的活動，避免播疫染疫；八、不要參加非法賭博的活動，避免被病毒感染及犯法；九、小心照顧長者和兒童，特別關注青少年，避免他們被不法之徒利用參與任何非法活動，以身試法，走上不歸路。

當前疫情形勢依然嚴峻，特區政府肩負抗疫主體責任，必須穩打穩紮，排除風險，用好中央援港抗疫的人力物力，全力維護香港社會大局穩定。當務之急要朝着「三減三重一優先」的重要方向，減少死亡、減少重症、減少感染，採取重點人群、重點機構、重點區域的精準有力措施，及優先救治長者。

雖然香港的抗疫工作仍有不少改善空間，但是隨着內地援港抗疫團隊和物資不斷到位，特區政府各部門依次投入工作，社會各層面齊心協力參與，抗疫物資調配逐步理順，整體來看圍繞着「三減三重一優先」的工作重點，抗疫工作便會井井有條，逐漸看到成效。

縱使疫情打亂了短期發展的步伐，但是疫情終會過去。在完善選舉制度、落實愛國者治港原則後，香港必定迎來更全面和興旺的發展。在民生及經濟發展、社會建設、教育等方面，都出現了「看得見、摸得到、感受到」的轉變。只要我們對大局有準確研判，抓準大勢，積極應對，並把握好國家的發展和支持，可以跨越短暫的挑戰，邁步向前。大家團結一致，共克時艱，一定能夠戰勝疫情，恢復東方之珠的光芒。