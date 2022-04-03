世界視線：飲鴆止渴放油儲　拜登昏招惹人嫌

烏克蘭局勢引發能源價格飆升，令全球被迫一同「捱貴油」。美國總統拜登求助中東油王不果後索性親自落場，上周四宣布未來6個月每日釋放大約100萬桶戰略石油儲備，以降低原油價格。華府合共將釋放約1.8億桶石油，屬歷來最大規模，但同時消耗近三分一的戰略石油儲備。惟美媒紛紛炮轟拜登此舉短期或可穩定油價，但急急把手上的牌打出去長遠而言弊多於利，做法不智。

拜登釋放石油儲備，顯然有着政治考量。按照其說法，釋放石油儲備將持續到11月初，時間正好是美國中期選舉，拜登醉翁之意明顯就是選票。為推動石油產量，拜登放下狠話，揚言要讓所有持有產油許可證、卻沒有開採石油的公司付出代價；同時向國內石油企業喊話：「現在應該為國家利益挺身而出，而不是坐等收穫利潤。」

不過，美媒均對釋放油儲計劃大潑冷水，只因拜登上台後力推清潔能源，與國內石油巨企們關係一直勢成水火，人家又怎會乖乖地配合。數據顯示，美國國內油價與去年相比，幾乎已翻了一倍，但美國油田產量卻下滑至每日1,170萬桶，數量甚至較新冠疫情爆發前下跌近10%。石油公司們逐利天經地義，難道跟你談愛國情操？在國際油價持續高企下，當然不會輕易增產倒自己米。

白宮的消息短期內或可壓低油價，但美國現時的石油儲量已是2002年以來最低水平，在沒補充的情況下釋放1.8億桶石油，意味着石油儲量將減少超過30%。儲備愈多油價才會下降，儲備都用完豈不是更恐慌？長遠只會導致美國補充石油儲備需求上升，即油價會被拉扯上揚。因此華府應大量買進原油，庫存滿滿油價才會下跌。但短視的華府只懂計算當下利益，又怎會理會長遠得失。

再者，拜登釋放1.8億桶石油對市場而言根本是微不足道。真正影響國際油價，仍是俄羅斯的出口量。受制裁影響，全球市場每天損失300萬桶俄羅斯石油，倘若俄國再有甚麼冬瓜豆腐的話，油價只會繼續上漲，加上石油輸出國組織以及國內油企表現得愛理不理，拜登的應對措施恐怕最終付之一炬。