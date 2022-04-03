功夫茶：特首豈能擁外籍　做個堂正中國人

錢穆談中國嘅歷史精神，曾指出要認識了自己的舞台，再來扮演自己的角色！孔子就話：政者，正也。呢個「正」，要言之，就係端正嘅意思，孔子覺得你自己端正，誰還敢不端正？用阿爺嘅話，即係做領導高幹，就要丹心一片，乾淨幹事！

呢，特首跑馬仔傳聞多多，又傳疫情仍然嚴峻或延期一年！正當大家玩緊「估領袖」時，最新消息來自特首林鄭月娥：特首選舉將於5月8日舉行，提名期亦如期喺今日展開，之不過，今日係公眾假期，選舉事務處唔會接收提名表格，不過，既然已入大直路，好快就知有冇「雲無心以出岫，鳥倦飛而知還」嘅劇本喇！

閒話表過，講番最鍾意吹皺一池春水嘅「末代港督」彭定康，人稱「肥彭」嘅佢，早前喺英國上議院發言時，曾批評歷屆香港特首、其家人或現時多名官員都擁有外國護照。

呢位過氣政客，一向不在其位仲要對香港說三道四，佢力指歷任香港特首，甚至係繼任嘅每一位特首，唔係自己持有外國護照，就係其家人擁有有關護照，包括現任特首林鄭月娥及前任特首梁振英在內。相反，喺香港被控告或關押嘅年輕人卻沒有。

功夫茶大早亦指出，肥彭人在江湖，竟然苦練「一陽指」，對歷屆特首指指點點，話佢哋全部係「香蕉特首」，連現任「好打得」嘅林鄭都招呼埋，指其黃皮白心，一片磁針石，肯定唔係指向神州，呢招都算狠毒，真正係「路人皆見」矣！肥彭繼續發嘴炮，指香港紀律部隊內亦有不少人持有雙重國籍，包括警隊內嘅人員。佢形容呢啲人猶如叛徒，促英國政府接納修訂放寬港人BNO簽證有關修訂案，糾正問題喎！如是觀之，若然林鄭因要效忠宣誓，不得擁有雙重國籍，而家人有，咁都算「叛徒」喇！

歲月忽已晚，香港回歸祖國，原來都就快25年了！25年培植唔到一個「臣心一片磁針石，不指南方不肯休」嘅忠臣，未免令人唏噓「一國兩制」是否行穩致遠？肥彭就係捉住呢點大做文章；有議員亦指出，為考慮公眾觀感，特首或高官及其家人應放棄外國國籍。當然，除咗觀感難睇，亦關乎風險管理如處理涉及國家機密文件，會否出現國家安全漏洞等。一旦出現，就好似玉皇大帝第九個孫，肉九孫喇！

其實，中國和平崛起，喺世界舞台上日益受重視，做特區行政長官，薪酬高過晒歐美元首政要，當引以為傲！何況成日叫年輕人融入大灣區，自己如果都未能昂首挺胸做個堂堂正正中國人，又點算表裏如一？人之忠也，猶魚之有淵！魚離開水就死！人失去忠誠就危！做得特首，就要千磨萬擊還堅勁吖！豈能身在漢營心在曹？