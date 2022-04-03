正論：清明時節雨紛紛　抗疫無能添冤魂

清明節將至，連日天氣陰冷，細雨紛飛，替疫下的香港更添哀愁。事實上，今波疫情累計已有逾7,800人死亡，破萬也不足為奇。堂堂國際大都會，醫療水平自詡高人一等，一場疫情卻造成死病纍纍，完全拜港府抗疫無能所賜。另一隻新型變種病毒來勢洶洶，傳播力更驚人，倘港府再不吸取教訓，早作準備，肯定只會賠上更多人命，後果不堪設想。

周二便是清明節，不少孝子賢孫都趁着周末周日提早拜祭祖先，惟今年跟往年最大的不同是，香港多了接近8,000人死於疫情。可能天公有感，連日氣溫急降，淒風苦雨，似為這些疫下亡魂同聲一哭。在高官和專家眼中，死去的7,800多人可能只是一串冰冷的數字，毫無感覺，但實情是，這7,800多人全部有名有姓，是別人的父母，也是別人的子女，有至親家人，也有自己的未了心願。很可惜，港府抗疫無能，官不殺伯仁，伯仁因官而死。

更令人不忍卒睹的是，疫情發展至今總算稍為回落，但當局處理死者身後事依然歎慢板。醫管局簽發死亡證固然敷衍塞責，以致家屬遲遲無法領回遺體；食環署的火葬場同樣不敷應用，要待和合石火葬場新建成的兩個火化爐提早於本月7日投入服務後，才有望加速處理。至於殯儀業界拒收新冠死者的情況也未見明顯改善。業界透露，目前只有兩、三間殯儀館願意接受新冠死者舉辦喪禮，導致仍有大量屍體堆積。為了加快流程，只能建議家屬一切從簡，連「守夜」等儀式都要取消。許多新冠患者由入院一刻開始便跟親人相隔，直到死都不能見到最後一面，詎料家屬連為死者舉辦一場體面的喪禮也不可得，生者痛，逝者悲，莫此為甚。

好好的香港，如今卻是悽悽慘慘戚戚，孰令致之？事有必至，理有固然。正如有學者指出，本港新冠死亡率冠絕全球，尤以安老院舍為重災區，半數疫歿者都是院友，全港逾九成安老院舍爆疫，一半院友中招。這些慘絕人寰的情況並不是無緣無故出現的，歸根究柢是港府從來沒有為這一波疫情作過任何準備，更無為高危的安老院舍制訂應變方案，以致疫情來襲，中招長者只能被丟在急症室外冒寒苦等，不但等不到適切治療，反而令原本的長期病惡化，有的甚至活活凍死。更有甚者，醫管局拒收確診長者，反將他們踢返院舍，社署袖手旁觀，終致疫情在院舍間不斷蔓延，一發不可收拾。

由此可見，這7,800多條人命，全部間接死於無能廢官之手。難為林鄭還厚顏辯稱第5波疫情並非人為錯誤所致，簡直就是無恥。疫情責任誰屬，始終有一天水落石出，廢官亦終須被究責，但當務之急，是趁現時疫情放緩，而傳染力更強的新型變種病毒XE隨時攻破大門之際，爭取時間做好準備，特別是優化和加強長者暫託和隔離設施，千萬不要重蹈覆轍。

老人的命也是命。今個清明節，既要慎終追遠，更要記取教訓，望港府戒之慎之！