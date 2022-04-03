俄烏之戰最大的啟示，是美國對付政治異己可不擇手段，背棄堅持的價值觀，改用宗教化的政治極端主張來替代。美國進行的是宗教化政治戰爭，沒有底線，沒有道義道德，只求勝利。

美國對付俄羅斯可以這樣，其實是從對付伊朗等開始逐步極端化，當它取勝機會愈小，極端化的手段會愈厲害。今次對付俄羅斯未必成功，必然檢討，下一步再對付俄羅斯，或對付中國，手段會再進一步求勝不計代價。

例如在烏克蘭美國近年設立的30多個生化實驗室，不會只是為科學和學術研究，由美國國防部主導，便肯定有戰爭作用。今次未及將之武器化，並不等於它不會將之武器化。美國在全球300多個生化實驗室若要提前武器化，中俄乃至全球便要防範了。美國攻擊的目標為中俄，但生化武器未必可精準發放，一旦失準，或估算失誤，便會禍延全球，可比當前的新冠疫症更為嚴重。

此所以，在俄截獲美國文件公開後，國際上不止中俄兩國，其他各國也要求美國公開與解釋。若中俄各國能與歐美社會的進步力量合作，包括環保組織，進一步搜查美國在各國廣設生化實驗室的資料，公布出來。甚至組織國際反生化武器化的政治運動來，將可對美國產生抑制作用，也可教育國際社會不去迷信美國的奸詐。

美國以切斷SWIFT連接來制裁俄羅斯，只是局部實施，不敢用對付伊朗那樣全面切斷。這是投鼠忌器，也是試探性作為。若俄羅斯反制不成，美國是會徹底金融封鎖俄羅斯。同樣的手段亦有用於制裁，借助SWIFT的資訊來對付中國個別企業。中國的對策只是迴避，反制無力。俄羅斯則強烈反制，利用其在國際能源糧食等貿易中的戰略地位。不是從SWIFT撤退，而是迫使歐美聯盟分裂，讓歐盟在現行制度下，被迫依俄羅斯要求支付購買天然氣的付款條件。在美國的金融封鎖中打出缺口，利用美國的制裁，反增加天然氣與石油的銷售，增加歐元的外匯收入，並穩定盧布匯率。這是極其精彩的反制之舉，勝於中國一直以來的迴避策略。

中國或許便應從俄的反制中吸取教訓，不能一直採守勢，要反守為攻，以攻為守。應仔細地謀劃從美國金融體系中脆弱處進行攻擊。中國可用的資源條件更勝俄羅斯，只是過於畏懼美國，太多顧慮，不能打破框框來應對。