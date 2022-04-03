相對於民進黨，北京還能和國民黨談談兩岸事、談談有關統一的事，還能有一些高層次的接觸，國民黨的前主席洪秀柱，最近就出席了北京冬奧會開幕儀式。全國政協主席汪洋在和她會面時，談及「九二共識」、「一中原則」和兩岸統一問題。

不過，國民黨的問題比民進黨複雜，民進黨是赤裸裸的台獨，國民黨是「暗獨」或「獨台」，按馬英九的說法，是「不統、不獨、不武」。這個「不武」，就是用來「反對統一」的，就是用來「保衞獨台」或「暗獨」的。國民黨現任主席朱立倫及國民黨所謂「主流派」也是這一套。

台灣民進黨從娘胎裏爬出來，就是「台獨黨」；國民黨娘胎裏爬出時，是主張中國統一的黨。然而，台灣按照美國價值觀和政治模式實現「民主選舉」後，國民黨就被民進黨政治上打敗了。為了選票，為了不被「中共統戰」，國民黨就迅速背叛了自己的初衷，迅速向民進黨的「台獨」靠攏。因為，「台獨」和「去中國化」已被民進黨打造成能夠不斷成功選戰的強大武器，而「統一」、「中國」已被徹底妖魔化，成了台灣選舉的「票房毒藥」。結果，馬英九在大選時也要登廣告，聲稱台獨是台灣前途的一個選項。

乍看上去，國民黨似乎是「被迫」接受「台獨」的，其實不然。在抗統一、去中國化、搞「台獨」方面，國民黨「居功不小」。國民黨數十年的「反共」，被民進黨在推動「去中國化」和「台獨」時大大借助和發揮，對此，國民黨也覺得民進黨的所為深合其意。事實上，國民黨、民進黨最終是肩並肩、手拉手的走上「抗統謀獨」之路。何況，他們還共奉一個一心要分裂中國的美國洋爸爸。

對此，大陸也已經看穿看透。因此，現在大陸籌劃武統的天平上，民進黨的「台獨」和國民黨的「抗統」，是不分伯仲、分量同等的。武統，對它們是無差別打擊的。