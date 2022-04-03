俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」，主要目的是「去納粹化」和「去軍事化」。去軍事化比較容易理解，無非就是要求烏克蘭嚴守中立，不能加入北約，以免威脅俄羅斯國家安全。去納粹化又是怎麼回事？很明顯，主要就是針對烏克蘭新納粹勢力尤其是亞速營。亞速營是2014年後冒起的極端民族主義和白人至上主義武裝組織，成員打正旗號用納粹德國的標記及紋章，其政治性質可想而知。

這些年來，亞速營在烏東地區涉及連串嚴重違反人權的行為，曾受到聯合國人權事務高級專員辦事處指摘，亦曾被美國國務院指定為「民族主義仇恨組織」，並一度幾乎被美國國會定性為恐怖組織。但就是這樣一個極右激進組織，竟被烏克蘭納為正規部隊，今天還受美西方極力吹捧和支持，可見他們是多麼虛偽和醜陋。

俄烏戰爭爆發後，西方一致指摘俄羅斯，美國甚至宣布俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，認定普京是戰犯。但實際上，從媒體鏡頭可以見到，真正涉及戰爭罪行的恰恰是烏克蘭納粹分子。包括虐待戰俘、近距離向戰俘腿部開槍、以平民作人肉盾牌阻止俄軍進攻、在女童屍體上烙印納粹標誌等等，矛頭都指向亞速營。對此，烏方可以矢口抵賴，西方可以視而不見，卻無法堵住天下悠悠之口。

俄羅斯深受烏克蘭新納粹之威脅，因此每年都在聯合國提出「反對美化納粹主義」決議案，但美國每次都投反對票。去年12月聯合國再次高票通過相關議案，130個國家投了支持票，只有美國和烏克蘭投下反對票，英國等歐洲國家則棄權，這足以證明美西方正是新納粹的幫兇。最諷刺的是，西方本身絕不容許鼓吹納粹，德、法等國法律規定，使用納粹旗幟、標誌、口號和象徵，均屬刑事罪行。多年前兩名中國遊客在德國柏林倣效納粹敬禮手勢拍照，即遭警方拘控。而今天西方卻公開支持烏克蘭納粹分子，這是可笑，還是可恥？

當然，只要了解美西方過去是如何扶植國際恐怖組織，對其今天支持烏克蘭納粹勢力就不會覺得奇怪。阿富汗的阿蓋德、敍利亞的伊斯蘭國等等，哪個不是由美國扶持壯大？隨着國際極端右翼分子紛紛加入，烏克蘭隨時成為像阿富汗和敍利亞的極端主義溫床，美西方遲早搬起石頭砸自己的腳。