由中央火速援港興建的6間方艙醫院，3月啟用以來不足一個月，保安局累計接獲約2,000宗不正當使用設施報告。包括房間家具損壞有約600宗、亂掉濕紙巾引致廁所塞渠約500宗、坐廁板遭踩踏損壞約300宗。其他破壞還有在床褥上留下鞋印、在房間周圍遺下食物殘渣等，甚至有缺德者在煮食用品內遺下糞迹，令人作嘔。

顯而易見，這些人不僅沒有公德心，直情是心理不平衡。最慘是清潔工人要為這些人執手尾，隨時有染疫風險。有關行為必須譴責，並須作出刑事追究，絕不能姑息。惟話說回頭，這些住客心理有問題雖毋庸置疑，但深層原因還是源於不情不願入住隔離設施的怨氣，於是以破壞來發洩。正如筆者昨日指出，目前的圍封強檢並將陽性患者送去隔離的做法有欠公允，高官權貴永遠享有不用入住方艙醫院的特權，小市民則沒有這支歌仔唱。隔離設施雖然基本設備齊全，但始終不及自己家裏舒適，有人心生怨恨，做出破壞行為，深層原因正在於此。

事實上，將患者送往隔離的做法原意是好，尤其在疫情初起若這樣做，本港疫情早就受控。但來到目前這一刻，專家估計全港已有數百萬人染疫，大部分人均在家居隔離並痊愈，偏偏政府此時此刻才煞有介事搞隔離，不刺激某些人的怨氣才怪。特別是驗污水再圍封強檢最是擾民，正如醫管局前行政總裁梁栢賢所說，本港染疫者逾百萬，家居隔離人士至少30萬，確診者會將病毒排出，驗出污水何足為奇，這樣做對防疫意義不大，早就應該叫停。

再看高官家屬相繼染疫，為何港府又不去他們的官邸驗污水？最離譜的是，高官檢測永遠不用排隊，小市民則要冒寒苦等數句鐘。實在有太多不公平之處，才會意難平。