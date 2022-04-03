疫情吃緊，政府終於為全港家庭送上抗疫包，所謂「遲到好過冇到」，尤其是基層市民，能夠獲贈物資，哪怕只是杯水車薪，也聊勝於無。不過，抗疫包內包括中醫成藥，常言道「是藥三分毒」，在甚麼情況下服用，該如何服用，政府須作清晰說明，尤其是長者，你單叫他們看藥物說明書是不保險的，應該透過傳媒作認真、詳細的講解。

新冠變種病毒Omicron爆發初期，全城恐慌，很多人搶購甚麼連花、金花的中成藥，筆者也湊趣買來一點，又想到一些認識的長者或許有需要，便致電問他們是否想留幾盒作備用。大部分老人家都說想要，於是我就送去。

收到備用藥的老人家全都有文化，能看懂說明書，我一度以為這樣就不必擔心，他們自然會看着辦。沒料到，藥物送出後不消幾天，就收到一位長者來電，說是要謝謝我，因為中成藥醫治好了她的病。

我好奇地問：「你染上Omicron了嗎？」答曰：「不知道呀，也沒做過檢測，只是覺得病徵既像新冠肺炎，也像普通感冒，我就不管它，先服了送來的藥，現在甚麼都好了，也就無所謂了。」這位長者至今認為自己染的該不是Omicron，而是感冒，不過，她早已把藥吃完了。

其實，以連花清瘟膠囊為例，它未必適合用作治療所有類型的感冒，至於對治新冠肺炎，也得看你的體質是屬於寒抑或熱，不是人人可服用。此藥更不能用作預防新冠病毒，所謂「有病治病，無病強身」的觀念，並不適用。

上述提及的種種問題，政府都有責任向市民作出具體的說明，不能夠只是將抗疫包送出去便算。要知道胡亂服藥，有可能會導致嚴重後果。