若論過去一星期，哪宗新聞最能吸引全球廣泛關注，答案不是俄羅斯與烏克蘭和談據報出現重大突破，而是荷里活男星韋史密夫在奧斯卡頒獎禮上怒摑頒獎嘉賓基斯洛克。這一巴掌摑出了高收視的同時，更令兩屆影帝辛潘的撐烏誓言有如泥牛入海，正好讓各界反思「騎劫」是多麼的無意義。

早在頒獎禮舉行前，辛潘對外媒表示，若主辦奧斯卡的美國影藝學院不讓烏克蘭總統澤連斯基在頒獎禮上發言，他將公開熔掉其兩具金像獎座。據《紐約時報》報道，澤連斯基也曾爭取在頒獎禮上以視像方式亮相，但主辦方決定以默哀形式表達對烏克蘭人民的支持，澤連斯基並未發言，而辛潘的公開施壓亦未奏效。

奧斯卡頒獎禮是否適合加插一段烏克蘭總統講話，應去問問戰術上正採取以烏耗俄的「世界最強國」有何意見。奧斯卡主辦單位這次的處理手法無疑比辛潘成熟，皆因默哀形式肯定比邀請一個正被攻打的小國總統發表演說要溫和、可控得多，根本不用擔心美國民眾會被慷慨激昂的陳詞所鼓動，繼而將情緒轉嫁到對烏國一直口惠而實不至的華府頭上。

百姓在戰火中飽受生靈塗炭折磨，既無辜也令人同情，世界應多加關注。然而，若非澤連斯基執意要將烏克蘭加入北約寫入憲法，烏國也不會走上不歸路。烏國多個城市如今已被炸至滿目瘡痍，數以百萬計民眾逃難至鄰近國家，這位戲子出身的總統又說願以放棄加入北約作為和談條件，更加凸顯了烏國人民的無辜與悲情。

因此，辛潘對烏國局勢表現出很關注似的，又拍紀錄片又謂曾與澤連斯基見面，讚對方令人「欽佩和動容」，這是其個人自由，惟公開綑綁、威脅則值得商榷，何況也令其陷入何時才肯兌現承諾的尷尬。