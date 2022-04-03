疫下醫管局73間普通科門診，有23間轉為指定診所，14間暫停服務，只剩下36間提供補充藥物服務，大量患者未能適時覆診，更有患者等候逾一年仍未能接受診治，無力到私營醫療機構的市民只能「望穿秋水」。而不少慢性病患者確診、接受隔離，需改期並重新致電預約，但相關電話長期未能接通，接通電話想插期覆診亦已無名額了。

不少市民向筆者反映，因未獲診治而未能補充所需藥物，只能自行到坊間購買藥物。惟他們未必具專業知識，只能藥石亂投，不僅未能對症下藥，更令一度平穩的病情出現反覆，情況極不理想。

疫下雖有醫學團體提供門診服務，卻仍供不應求。筆者昨日去信政府，提出對疫下普通科門診服務的關注，並要求當局讓公私營協作計劃擴展至跟進治療，加強社區私家醫生及藥劑師協作。疫情平穩後，亦要盡快把2022至2023年度工作計劃中增加診症名額等服務供應付諸實行。

此外，部分快測呈陽者透過網上平台申報，一個月後仍未能上載相關文件完成登記，電郵長時間無回覆，政府熱線長期打不通，即或打通，接線工作人員亦表示與其所屬部門無關，只答允轉介相關部門，自此音信全無，至今仍未獲取隔離令，或未能請病假。由於政府推行「疫苗通行證」，儘管已提供康復接種指引，但康復者仍不肯定是否需接種才能進入公共場所，感到不知所措。

市民一連三天做快測，新變種將至，期望政府繼續聚焦「三減三重一優先」策略，以市民福祉為上，做好協調穩控工作。各界亦應繼續把抗疫當作首要任務，保持忍耐，我們終將戰勝疫情、走出困境。