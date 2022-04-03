跑馬地墳場入口有一對千古絕句的名聯：「今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同。」寓意因果循環，前事不忘、後事之師，前車之覆，後車應鑑。若不總結經驗，吸取教訓，猛醒改進，今人後人會同遭厄運，勿謂言之不預。

墳場名聯的警示，促港人要反思5波疫災。香港每百萬人的死亡率已躍居世界之冠，叻過美國、威過新加坡，香港抗疫總司令又考第一！可憐7,000多鮮活的生命卻被送枉死城。還是這名聯代7,000多枉死冤魂對還在世的人吶喊警告，知否我們枉死原因嗎？知否如何解困嗎？若不知不懂的話，「他朝君體也相同」！知否？知否？

香港的「外防輸入」措施漏洞百出，毫無透明度，機組人員的檢疫豁免是大漏洞。4月1日九國復飛，但原先的漏洞已經堵塞了嗎？為何仍不懲罰國泰？為何容許機組人員客機去、貨機返？是哪些官員批准的？迄今沒交代。究竟還有多少豁免機制？當下10多間航空公司聯署要求當局放寬檢疫規定，政府在作出任何放寬批准前，會否先諮詢立法會？

「內防反彈」也漏洞百出，最顯著有兩方面。雖然筆者和公眾早已公開質疑，但當局卻借了聾耳陳的耳當無到，當無聽過，不予公開解答及回覆。其一，有關取消家居檢疫的手帶監察，食衞局局長陳肇始在回答記者質詢時，才說因部分用者不適合，便取消用手帶。其二，衞生防護中心只在例行記者會說，因通街都是陽性患者，便取消通知食肆的「安心出行」機制。兩項措施的追蹤及監察功能的任意取消，既沒先諮詢立法會，又沒進一步的跟進改善替代補充措施，為病毒反彈傳播開綠燈，讓更多無辜市民更易中招受害，屬失職瀆職。有關官員若再逃避解答，便留番「拜山」才講吧！