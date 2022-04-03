有個說法老朽十分認同，就係人生有四然：來是偶然，去是必然，盡其當然，順其自然。活着，能盡其當然，證明自己盡力過好每一日，而能夠順其自然，凡事就不必太執着。《世說新語》中記載當時人論過江嘅人物，誰是第一流，誰是第二流。依老朽看，做人第九流，只要活得無愧又何妨，最緊要唔好下流就得啦！

對於疫情，唔中招係偶然，同佢共存係必然，活在疫慌中，只能盡其當然，順其自然。當大部分人已經賴嘢，梗有一個喺左近，又有乜好怕？老朽這把年紀，習慣咗淡漠後，漸漸懂得欣賞「小雨藏山客坐久，長江接天帆到遲」，也許，這就是所謂嘅「境界」吧？點講都好，只希望庸官及一眾專家，唔好再一味靠嚇，盡量與民休息，唔好冇嗰樣就整呢樣，因為你哋唔係上帝，上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗！你哋日日瞎折騰，只會如同文所說，令港人日日都過愚人節！哈哈哈！

嗱！內地防控向來「滴水不漏」，之不過，一樣會失守！睇吓近日上海新增本土個案都逾6,000宗。浦西全民檢測，浦東延長封控，如此一來，鬧市如外灘空無一人，整個上海恍如空城！

第5波疫情重創香港，老人家死得最多！政府說會「探討」並研究如何改善老人院舍！根據庸官凡事後知後覺嘅特質，老朽只能姑妄言之，姑妄信之！此刻，倒想起毛主席佢老人家講過嘅幾句話：如果有問題，就要從個別中看出普遍性。不要把所有的麻雀統統捉來解剖，然後才證明「麻雀雖小，肝膽俱全」。從來的科學都不是這麼幹的。正當本港有望解禁禁聚令時，英國又爆Omicron新變異株，專家又指病毒若具「免疫逃逸」力，香港難免海嘯式爆發第6波！算吧，老朽情願日日過愚人節！