世界視線：南奧塞梯想入俄　民族自決摑歐美

俄羅斯與烏克蘭為下一階段戰事爭取時間之際，高加索風起雲湧，從格魯吉亞分離的南奧塞梯共和國，將在本月10日大選後舉行入俄公投。事件無可避免加劇俄格兩國的緊張關係，極可能引發衝突。歸根究柢，美國及北約當年為打出民族自決旗號的科索沃爭取獨立，成功瓦解南斯拉夫。風水輪流轉，這股陣風現在吹向烏克蘭及格魯吉亞，成為俄國對抗北約東擴的最後手段。

蘇聯瓦解後，毗鄰俄國的南奧塞梯與阿布哈茲為格國境內實質獨立地區，前者一直希望與俄國境內的北奧塞梯合併，後者亦謀求獨立，格國則積極恢復對兩地的全面控制，遂多次爆發衝突。及至2008年北京奧運會開幕日，格軍揮師攻打南奧塞梯，俄方以維和部隊受襲為由出兵，並直逼格國首都第比利斯。最終俄格簽署停火協議，俄方承認南奧塞梯與阿布哈茲獨立，並設立軍事基地保護兩地安全。

南奧塞梯定出公投日期前夕，烏克蘭東部自行宣布獨立的頓涅茨克人民共和國亦計劃公投入俄。在莫斯科眼中，14年前的俄格戰爭是在外交手段無效後，出兵教訓格國迫使北約暫停在高加索擴張。時移世易，北約沒有放棄東擴，改向烏克蘭招手，俄方再次在外交談判失敗後出兵，兩場戰爭可謂因北約東擴而起。假如南奧塞梯通過公投，現時沒有制裁俄國的格魯吉亞勢改變立場，最壞情況是兵戎相見。負責外軍訓練及指導任務的美軍第4安全合作旅現時在格國境內與不同部隊交流，雙方明目張膽的軍事合作，進一步刺激高加索緊張局勢，增加擦槍走火可能。

南奧塞梯及頓涅茨克要求入俄一方面有歷史依據，亦反映俄國一改維持緩衝區的做法，把接壤烏格兩國的分離地區由間接控制改為合併。公投浪潮可能蔓延至多瑙河地區，下一個將是對摩爾多瓦有離心的德涅斯特河沿岸。在西方國家眼中，俄方幕後操縱南奧塞梯及頓涅茨克公投，不但無視國際規則，更損害主權國家的領土完整。不過，以民族自決瓦解主權國家的始作俑者是歐美國家，現在這股陣風吹向歐美陣營的格烏兩國，未知始作俑者有何感想？