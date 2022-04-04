功夫茶：寮屋僭建不新奇　皆因地署唔肯理

香港地，好多人靠惡就可以橫行無忌，就算霸佔土地，廢官都一於少理，小市民又邊會有碇企！香港家陣成本《聊齋誌異》咁，既有妖魔鬼怪為禍，又有一大堆奇聞軼事，好多事連講古佬都唔敢咁作，偏偏就喺香港發生。好似話香港土地供應不足係常識，唔少年輕人買唔起樓，等唔到公屋，搞到要屈喺劏房；偏偏又有人可以霸佔官地，不斷僭建違建，間屋愈起愈大，仲做埋生意添！查實香港得豆膶咁大，邊會有山高皇帝遠，只不過有官員怠政，睇到都扮睇唔到咁解。

話說東方傳媒機構近日接獲村民投訴，話喺葵涌九華徑長坑村，有寮屋懷疑霸佔官地、非法僭建，仲間出多間劏房嚟出租；查實村民曾經向地政總署投訴，不過就冇人回覆，咪向深受市民信賴嘅東方反映，希望東方發揮第四權，監督港府。東方向來以為民請命為己任，眼見又有土地亂象，點會視而不見，於是派出記者明查暗訪，直頭做埋官員嗰份；結果，記者發現一如村民所講，涉事寮屋懷疑新加建咗多個房間，仲有多條新建嘅水管，由屋內延伸到路邊，接駁埋路邊嘅街喉，屋頂又搭晒簷篷，仲疑似霸佔後山嘅官地嚟擺放雜物，真係好有可疑！

道聽途說，不可盡信，就算眼見都未必為實！東方嘅記者自然要向各方求證，查個水落石出啦！嗱，屋主堅持自己冇僭建出租，強調依家同購入嗰陣一模一樣，又認為係自己將間屋「整得靚靚」，所以招人妒忌。既然各執一詞，咁梗係問埋官方說詞。殊不知，地政總署竟然承認喺上年1月已經接獲投訴，但直到上個月派人視察嗰陣，先確認涉事寮屋同登記紀錄不符，聲稱會發出警告信，要求屋主糾正違規項目喎。

港府素來以官僚主義聞名於世，辦事效率低就係人都知，但原來派人視察呢啲咁簡單嘅事，都要等足14個月，認真係駭人聽聞！難怪香港咁多村霸可以光明正大咁霸佔土地啦；皆因就算有人舉報投訴，到地政總署正式展開調查，玩吓手都要一年半載，計埋相關法律程序，去到官方正式派人執法，隨時要十年八年之後，間屋都傳埋畀下一代囉，有乜好驚？

須知道，本港如今之所以出現咁多罪案，發生咁多違法行為，皆因港府執法唔夠果斷，一味「拖字訣」因而衍生！好多違法行為表面上無傷大雅，實質係影響深遠，而且係愈拖，對本港嘅傷害就愈深！以霸佔土地嚟講，違法建築往往會對青山綠水造成不可逆嘅傷害，應該要止於微時。喺內地，就算違建嘅別墅群背後勢力有幾龐大，中央都堅決一查到底、徹底根治；同樣係中國境內，何解發生喺香港，就連小村霸都可以有恃無恐呢？港府官員係時候應該撫心自問，認真自我檢討啦。