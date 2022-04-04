正論：刺激消費增人流　抗疫不周總甩漏

抗疫超過兩年多，疫情反反覆覆，眼看去年底本土清零多時，以為可以通關之際，卻爆出史上最災難性第5波疫潮，奪去八千條人命，百多萬人染疫，都是因為防疫決策出現漏洞，病毒乘虛而入，官僚往往在最錯誤時間做應該做的事。

就以振興經濟市道而言，各人都認為應該盡早撤銷對多個行業的禁令，店舖得以恢復營業，不用納空租，單是燈油火蠟都已經蝕得入肉，惡性循環要向工資埋手，無論僱主員工都是輸家，而業主則被妖魔化，被標籤「見死不救」，其實在政府朝令夕改，苛政猛於虎的環境下，有誰有得過好日子？

政府以為派糖，小恩小惠可以減民怨，食髓知味，又再派消費券，600多萬名市民將於本星期四取得新一期首階段的消費券，繼續沿用上次的四大電子支付平台，財金官員稱在4月初發放首階段消費券的目的，是希望能為疫情下承受相當壓力的市民提供支援，更強調今次消費券使用期較長，直至今年10月31日，不須急於外出消費。

晚市禁堂食，間接逼市民星期六日午間約會相聚，將人流集中在某些時段，反而增加播疫危機，而超市廣泛應用消費券，早前搶糧已經排長龍，新一輪消費券更加火上加油，官員是怕被批評，一邊叫市民盡量減少外出，不要群聚，一邊又派消費券鼓勵消費，自相矛盾，所以才叫市民「慢慢用」，然而從來這些振興經濟措施，尤其是耗用大量公帑，都希望是做及時雨，立竿見影，盡快可以起到預期作用，急救的「強心針」難道會是慢慢起作用嗎？是不是等到失救才開始發揮功效？

更荒謬的是，大部分被視為市民喜愛的消費活動場所，仍然被禁止經營，要等到最快4月21日才解禁，簡單地想看場戲減壓調劑身心也不能，得物無所用。而消費券一直被詬病偏幫大財團，對於倚賴現金流的小商戶是雞肋，的確，即使去年消費券期間似有市道小陽春，但店舖倒閉仍絡繹不絕，血本無歸，返魂無術，不少已經無福消受今次的消費券助力了。

消費券的刺激性只是短暫，本港2月份零售銷售貨值下跌一成半，扭轉過去連續12個月的升勢，失業率再度反彈至4.5%，並預計仍會再向上。可見搞活市道並非一兩次刺激可以奏效，反而一兩次嚴苛禁令，便足夠趕盡殺絕。問問有幾多健身室及美容院可以捱到4月21日重開吧！經過疫潮兩年多來蹂躪，能夠留下來的大部分是實力雄厚的連鎖商店，根本不需要靠消費券幫補，部分更在上次消費券期間抬價，簡直趁火打劫，最荒謬是竟然獲得保就業撥款，各界聲討，政府才如夢初醒，最新一輪保就業把連鎖超市踢出受惠名單，那又如何，它們照會得益於消費券計劃，富者愈富，貧者愈貧，這就是香港。

派消費券並非不好，但始終隔靴搔癢，最直接振興經濟救市，就是盡快撤銷多重禁令，讓店舖重開，市民開心地按自己喜好消費，這是派多多錢都換不來，快樂可以很簡單，只是無能官員把簡單複雜化！