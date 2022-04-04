借俄烏之戰，美國想成立反俄大聯盟，重新在國際劃分界限，非我即敵。結果是除了原來的五眼聯盟、歐盟、日本、南韓、新加坡，脅迫不了多少國家，且因壓迫俄羅斯的同時威脅中國以至印度，反促成俄國與中國游說其他國家抗美。最重要的發展，是中俄印三國的外交合作，或許未必如俄羅斯外長拉夫羅夫所說的三方結盟，因為中國是不結盟的，但中俄印三大國的合作，足以抗衡美國。

在拉夫羅夫訪印前，中國外長王毅訪印，也與東盟、中東各國商討。在美國夥眾製造烏克蘭危機的同時，中國運用外交力量，團結各國。中國與巴西、阿根廷等的合作，更在美國的後院促成強大的抗美勢力，與委內瑞拉、古巴等集結成拉美的多數。就連墨西哥亦不同意制裁俄羅斯。

俄羅斯在前線作戰，中國在背後拉攏各國，未必可形成反美集團，卻促成國際上與美霸權主義隔離的勢力集聚。中俄印帶頭，拉美、中東、東盟各國附和，非洲不少國家亦跟從，天下大勢再不是美國、歐洲與日本所可號令了。俄烏之戰，反倒成了反美的促成因素，美國是弄巧反拙。在這形勢下，烏克蘭帶來的歐洲危機（戰爭威脅及通脹、能源、難民等問題）也逐漸發酵，使德、法、意等大國對美國愈來愈離心離德，虛與委蛇下是另有計算。

俄烏之戰今後的走向多會呼應國際形勢變化，一是俄羅斯終止攻基輔，着力談判；二是繼續圍剿烏國東南，消滅烏軍及新納粹武裝的主力，使談判上可攻可守；三是壓迫敖德薩，企圖全殲烏克蘭餘下的主要軍力。這是軟硬兼施，一方面使烏克蘭政府無法保持軍力，在缺軍力支持下，難以與俄長期抗爭。另一方面，國際形勢與戰場上的失利讓美國要重新檢討在烏的戰略，得失比較，未必可堅持原來的目標。這或可使俄烏的談判中，烏克蘭讓步，接受俄羅斯的要求而停戰，變相的簽城下之盟。

在金融制裁俄羅斯失敗下，歐洲通脹加劇，國際油價高企，美國的金融與經濟亦難以避難，且對俄的金融圍堵與制裁已引發起國際強烈反應，危及美國的金融泡沫。即使歐元和日圓同時大貶，國際資金也不一定流美支持美國金融。戰事一長，支撑歐洲及國際金融的力量便減，各方反戰聲勢便大，歐盟變節的機會也增，美國是否有足夠能力維持局面呢？或許美國也要趁勢撤退了。